Figyelem!

1 órája

Tragikus véget ért a keresés – elhunyt Spitzmüller Zsolt

Címkék#verseny#Zsoli#elhunyt

Befejeződött a kutatás: életét vesztette Spitzmüller Zsolt, akinek holttestét a falu határában találták meg.

Tragikus véget ért a keresés – elhunyt Spitzmüller Zsolt

Forrás: Facebook

Ahogy korábban is beszámoltunk róla, Spitzmüller Zsolt – vagy ahogy sokan ismerték, Zsoli – augusztus 16-án, szombaton tűnt el a Cserépi Trapp terepfutó verseny során, Cserépfalu közelében. A futót utoljára a verseny utolsó három kilométerén látták, ezt követően nyoma veszett.

Molnár Norbert, a verseny szervezője elmondta, hogy a verseny után azonnal megkezdték a keresést, minden rendelkezésre álló eszközt bevetve. Véleménye szerint a nagy hőség is közrejátszhatott a történtekben, bár Zsolt kiváló fizikai állapotban, jól felkészülten indult el a megmérettetésen.

Az utolsó képeken látható volt, hogy küzd, de még ekkor is erőteljes tempóban futott, sőt, 600 méterrel a cél előtt még a harmadik helyen haladt. Ekkor veszítették szem elől.

Sajnálatos módon mostanra megerősítették, hogy Zsolt már nem él. Hiába az erőfeszítések, csak most sikerült rábukkanni, de a tragédia már bekövetkezett.

További részletek a boon.hu-n!

 

