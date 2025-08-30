Botrányos, mit művelnek a nyíregyházi éjszakában?

„Sziasztok! Minden péntek és szombat este autós–motoros gyorsulási verseny zajlik a Kosbor utcán, a 4-es huszárok útján és a Korányin. Tudnátok tanácsot adni, mit lehetne tenni, hogy véget érjen? Egyrészt zavaró az éjfélig tartó hangzavar, másrészt még gyalogosan sem lehet közlekedni ezekben az utcákban – életveszély!” – fakadt ki.

Nem maradt magában: mások is megerősítették a problémát.



„Északi körút, dettó” – írta egy kommentelő.

„Örökösföldön ugyanez a helyzet” – tette hozzá egy másik.

Úgy tűnik, a jelenség városszerte tapasztalható, és sokak életét keseríti meg. A hozzászólásokból az is kiderült: hétvégente szinte megkergül a város.