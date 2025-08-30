46 perce
Botrányos, mit művelnek a nyíregyházi éjszakában?
Egyre több lakó panaszkodik a hétvégi „versenypályává” alakult utcák miatt Nyíregyházán. Egy férfi a Nyíregyházán Hallottam! Facebook-csoportban írta ki magából a felháborodását.
Forrás: illusztráció / getty images
„Sziasztok! Minden péntek és szombat este autós–motoros gyorsulási verseny zajlik a Kosbor utcán, a 4-es huszárok útján és a Korányin. Tudnátok tanácsot adni, mit lehetne tenni, hogy véget érjen? Egyrészt zavaró az éjfélig tartó hangzavar, másrészt még gyalogosan sem lehet közlekedni ezekben az utcákban – életveszély!” – fakadt ki.
Nem maradt magában: mások is megerősítették a problémát.
„Északi körút, dettó” – írta egy kommentelő.
„Örökösföldön ugyanez a helyzet” – tette hozzá egy másik.
Úgy tűnik, a jelenség városszerte tapasztalható, és sokak életét keseríti meg. A hozzászólásokból az is kiderült: hétvégente szinte megkergül a város.
