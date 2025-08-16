Brutális frontális baleset Nyíregyházán! Felfoghatatlan, ami történt... (fotókkal)

Eddig tisztázatlan okból szombaton délelőtt, Nyíregyházán, a Tiszavasvári úton a körforgalomból kihajtó személygépkocsi vezetője áttért a szemközti sávba, és frontálisan ütközött a szabályosan közlekedő személygépkocsival. A nagy erejű karambol következtében az anyagi kár jelentős, a helyszíni információk alapján hét sérültet láttak el a mentőegységek. Amint további információk állnak rendelkezésre, frissítjük a cikkünket.