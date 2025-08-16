augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

33°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hét sérült

1 órája

Brutális frontális baleset Nyíregyházán! Felfoghatatlan, ami történt... (fotókkal)

Címkék#személygépkocsi#Nyíregyháza#Tiszavasvári út

A nagy erejű karambol következtében az anyagi kár jelentős. A Tiszavasvári úton történt a frontális baleset.

Szon.hu

Eddig tisztázatlan okból szombaton délelőtt, Nyíregyházán, a Tiszavasvári úton a körforgalomból kihajtó személygépkocsi vezetője áttért a szemközti sávba, és frontálisan ütközött a szabályosan közlekedő személygépkocsival. A nagy erejű karambol következtében az anyagi kár jelentős, a helyszíni információk alapján hét sérültet láttak el a mentőegységek. Amint további információk állnak rendelkezésre, frissítjük a cikkünket.

Brutális frontális baleset a Tiszavasvári úton

Fotók: Bordás Béla

A katasztrófavédelem az alábbi tájékoztatást adta a balesetről:

Karambolozott két személyautó Nyíregyháza közelében, a Tiszavasvári úton, azaz a 36-os főúton, a 338-as főút közelében. A járművekből mindenki ki tudott szállni, hozzájuk mentők érkeztek a helyszínre. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat. Az érintett útszakaszt félpályán lezárták. 

 

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu