1 órája
Brutális frontális baleset Nyíregyházán! Felfoghatatlan, ami történt... (fotókkal)
A nagy erejű karambol következtében az anyagi kár jelentős. A Tiszavasvári úton történt a frontális baleset.
Eddig tisztázatlan okból szombaton délelőtt, Nyíregyházán, a Tiszavasvári úton a körforgalomból kihajtó személygépkocsi vezetője áttért a szemközti sávba, és frontálisan ütközött a szabályosan közlekedő személygépkocsival. A nagy erejű karambol következtében az anyagi kár jelentős, a helyszíni információk alapján hét sérültet láttak el a mentőegységek. Amint további információk állnak rendelkezésre, frissítjük a cikkünket.
Brutális frontális baleset a Tiszavasvári útonFotók: Bordás Béla
A katasztrófavédelem az alábbi tájékoztatást adta a balesetről:
Karambolozott két személyautó Nyíregyháza közelében, a Tiszavasvári úton, azaz a 36-os főúton, a 338-as főút közelében. A járművekből mindenki ki tudott szállni, hozzájuk mentők érkeztek a helyszínre. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat. Az érintett útszakaszt félpályán lezárták.
