Dermesztő felfedezés: holttestek kerültek elő a beruházás helyén (fotókkal)

Újabb ásatási évad Bujon! – A Jósa András Múzeum a Facebook-oldalán idézte fel, milyen eredményeket hoztak a sírfeltárások.

Idén tavasszal Reszlerné János Judit vezetésével újabb fejezetéhez érkeztek azok az ásatások, amelyek a Buj határában épülő energiatároló telep kivitelezéséhez kapcsolódnak. A munkálatok mára szinte rendszeressé váltak a beruházás miatt. Az idei szezon – a tavalyi, főként telepjelenségeket feltáró évaddal ellentétben – elsősorban temetkezéseket hozott felszínre – számolt be a múzeum.