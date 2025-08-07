augusztus 7., csütörtök

Dermesztő felfedezés: holttestek kerültek elő a beruházás helyén (fotókkal)

Mi történt Buj határában? Csontokat találtak a föld alatt...

Dermesztő felfedezés: holttestek kerültek elő a beruházás helyén (fotókkal)

Újabb ásatási évad Bujon! – A Jósa András Múzeum a Facebook-oldalán idézte fel, milyen eredményeket hoztak a sírfeltárások.

Idén tavasszal Reszlerné János Judit vezetésével újabb fejezetéhez érkeztek azok az ásatások, amelyek a Buj határában épülő energiatároló telep kivitelezéséhez kapcsolódnak. A munkálatok mára szinte rendszeressé váltak a beruházás miatt. Az idei szezon – a tavalyi, főként telepjelenségeket feltáró évaddal ellentétben – elsősorban temetkezéseket hozott felszínre – számolt be a múzeum.

Sírgödrök a határban

Márciusban, meglehetősen zord időjárási viszonyok közepette, négy avar kori sírt sikerült megmenteni, amelyeket áprilisban további öt sír feltárása követett. A temetkezések sajnálatos módon szinte teljesen ki voltak rabolva, ugyanakkor a sírgödrök csaknem mindegyikének sarkaiban megfigyelhető bemélyedések a sírba helyezés rítusáról tanúskodnak – valószínűleg koporsó vagy halotti kerevet nyomai.

További érdekesség, hogy a kis számú sír ellenére a tájolásuk meglehetősen változatos: előfordulnak észak–déli, nyugat–keleti, északnyugat–délkeleti, valamint északkelet–délnyugati irányítású sírok is.

A leletek közül kiemelkedik egy, a bolygatottsága ellenére is gazdagnak bizonyuló lovassír, amely legalább két elhunyt csontjait tartalmazta. A sírból előkerült egy arany fülbevaló töredéke, egy aranylemez, egy aranybordákkal díszített ezüst varkocsszorítópár, valamint több öntött bronz övveret. A leletanyag alapján a Bujon feltárt sírok a középső és a késő avar korra (7–9. század) datálhatók.

 

