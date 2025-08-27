Isteni lecsót tud főzni? Jelentkezzen a versenyre!

Tizennyolcadik alkalommal rendez lecsófőző falunapot a buji önkormányzat, ezúttal augusztus 30-án. A helyi sportpályán 13 órakor dördül el a képzeletbeli startpisztoly a főzőcsapatok feje fölött. (A lecsófőző versenyre augusztus 27., 16 óráig lehet jelentkezni, nevezési díj nincs, kizárólag gázpalack és gázzsámoly használata engedélyezett, az alapanyagokról a csapatok gondoskodnak.)

Az ünnepélyes megnyitót élőcsocsó-bajnokság, majd Pancsi bohóc műsora és büntetőrúgó-verseny követi. Az eredményhirdetések után a buji intézmények műsorait láthatja a közönség, 18 órától Raul, majd a Cairo együttes, végezetül pedig Sihell Ferry veszi birtokba a színpadot. A szervezők a gyerekekre is gondoltak: ugrálóvár, kézműves foglalkozás, csillámtetkó, vízi foci, lufihajtogatás, lovaskocsikázás és habparty várja a fiatalokat a XVIII. Lecsófőző Falunapon.

Zenekavalkád: rap, pop, mulatós

Akik követik a magyar hiphop világát, azoknak ismerősen cseng a Dunaújvárosból származó zenész, (Dajka) Raul neve. A rapper, dalszerző egy időben Horváth Tamással alkotott duót, dalaikat milliók hallgatták. Jelenleg szólóban készíti dalait és szórakoztatja rajongóit, de közös dalokat jegyez Pribelszkivel, Ábrahámmal, Rassannal és Nótár Maryvel is, utóbbi előadóval Fonogram – Magyar Zenei Díjat nyertek hazai hagyományos slágerzenei kategóriában a „Van pénzem, de!” című dalukkal.

A Cairo együttes dallamos popzenét játszó trió, amely 2003-ban alakult, alapítója Skinti Csaba, a formáció dalainak szerzője és frontembere. 2010-ben Magyar Tolerancia-díjat kaptak, legutóbbi lemezük három éve jelent meg „Nélküled – dalok a fiókból” címmel.

A zenész családból származó Sihell Ferry énekes, zeneszerző Veszprém megyében cseperedett fel, nagyapja híres prímás volt, tőle tanult meg hegedülni. Később dobra, majd gitárra váltott, végül a szintetizátor mellett tette le a voksát. Sokáig vendéglátóhelyeken és lagzikban játszott, önmagának és másoknak is ír dalokat.