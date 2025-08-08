1 órája
Életképek a Bujtoson – fedezd fel Nyíregyháza zöldligetes varázsát Bozsó Kata kameráján keresztül (fotók!)
Nyíregyháza egyik legzöldebb részén jártunk. A Bujtos ligetes sétányai és árnyas fái között időtlen nyugalom honol.
Nyíregyháza egyik legzöldebb övezete a Bujtosi-tó és környéke. Ez a ligetes, fákkal és csendes sétányokkal átszőtt városrész egyszerre őrzi a természet szépségét, a múlt titkait és jelen lüktető erejét.
Bujtosi-tó: zöldliget a város szívében
A Bujtos nem csupán egy városrész – ez egy emlékfolt, ahol a történelem és a természet összeér: a XIX. század végén ez a rész termőföldekkel volt tele, zöldellő kertekkel és gyümölcsösökkel. Nevét is onnan kapta a sűrű, bozótos, áthatolhatatlan területről, ebből vált volt, mely lassan átalakult a város zöld szigetévé. Az itt élők generációkon át ápolták, óvták a környéket, így máig megőrizte zöld ligetes arculatát. A fák alatt sétálva az ember megérzi azt a megfoghatatlan nyugalmat, amit csak egy valóban élő, lélegző városi liget képes adni. A gyerekek nevetése, a madarak éneke, a régi épületek csendes árnyéka – mind-mind a Bujtos lelkét formálja. S hogy mit láttunk ott egy átlagos nyári hétköznapon?
- A tó körül jól kiépített sétányok vannak, így kellemesen lehet sétálni, futni vagy kocogni.
- A parkosított zöld területeken piknikezni is lehet
- A tóban engedélyezett a horgászat, így aki szereti a pecázást, próbára teheti a szerencséjét
- A játszóterek pedig tökéletesek arra, hogy a gyerekek is jól érezzék magukat.
Bujtosi életképekFotók: Bozsó Katalin
További cikkajánlók más témákban:
Valami történik Nyíregyházán és Tokajban – a számok nem hazudnak