Életképek a Bujtoson – fedezd fel Nyíregyháza zöldligetes varázsát Bozsó Kata kameráján keresztül (fotók!)

Nyíregyháza egyik legzöldebb övezete a Bujtosi-tó és környéke. Ez a ligetes, fákkal és csendes sétányokkal átszőtt városrész egyszerre őrzi a természet szépségét, a múlt titkait és jelen lüktető erejét.

Nyíregyháza– Bujtos: város zajától elcsendesülsz, a levegő megtelik a friss fű, az avar és a földből szálló harmat illatával Fotó: Bozsó Kata

Bujtosi-tó: zöldliget a város szívében

A Bujtos nem csupán egy városrész – ez egy emlékfolt, ahol a történelem és a természet összeér: a XIX. század végén ez a rész termőföldekkel volt tele, zöldellő kertekkel és gyümölcsösökkel. Nevét is onnan kapta a sűrű, bozótos, áthatolhatatlan területről, ebből vált volt, mely lassan átalakult a város zöld szigetévé. Az itt élők generációkon át ápolták, óvták a környéket, így máig megőrizte zöld ligetes arculatát. A fák alatt sétálva az ember megérzi azt a megfoghatatlan nyugalmat, amit csak egy valóban élő, lélegző városi liget képes adni. A gyerekek nevetése, a madarak éneke, a régi épületek csendes árnyéka – mind-mind a Bujtos lelkét formálja. S hogy mit láttunk ott egy átlagos nyári hétköznapon?