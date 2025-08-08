augusztus 8., péntek

Életképek

1 órája

Életképek a Bujtoson – fedezd fel Nyíregyháza zöldligetes varázsát Bozsó Kata kameráján keresztül (fotók!)

Címkék#Bujtosi-tó#életképek#zöldliget#Nyíregyháza

Nyíregyháza egyik legzöldebb részén jártunk. A Bujtos ligetes sétányai és árnyas fái között időtlen nyugalom honol.

Szon.hu

Nyíregyháza egyik legzöldebb övezete a Bujtosi-tó és környéke. Ez a ligetes, fákkal és csendes sétányokkal átszőtt városrész egyszerre őrzi a természet szépségét, a múlt titkait és jelen lüktető erejét. 

Bujtosi-tó Nyíregyházán: zöldliget a város szívében.
Nyíregyháza– Bujtos: város zajától elcsendesülsz, a levegő megtelik a friss fű, az avar és a földből szálló harmat illatával Fotó: Bozsó Kata 

Bujtosi-tó: zöldliget a város szívében 

 A Bujtos nem csupán egy városrész – ez egy emlékfolt, ahol a történelem és a természet összeér: a XIX. század végén ez a rész  termőföldekkel volt tele, zöldellő kertekkel és gyümölcsösökkel. Nevét is onnan kapta a sűrű, bozótos, áthatolhatatlan területről, ebből vált  volt, mely lassan átalakult a város zöld szigetévé. Az itt élők generációkon át ápolták, óvták  a környéket, így máig megőrizte zöld ligetes arculatát. A fák alatt sétálva az ember megérzi azt a megfoghatatlan nyugalmat, amit csak egy valóban élő, lélegző városi liget képes adni. A gyerekek nevetése, a madarak éneke, a régi épületek csendes árnyéka – mind-mind a Bujtos lelkét formálja. S hogy mit láttunk ott egy átlagos nyári hétköznapon? 

  •  A tó körül jól kiépített sétányok vannak, így kellemesen lehet sétálni, futni vagy kocogni. 
  • A parkosított zöld területeken piknikezni is lehet
  • A tóban engedélyezett a horgászat, így aki szereti a pecázást,  próbára teheti a szerencséjét 
  • A játszóterek pedig tökéletesek arra, hogy a gyerekek is jól érezzék magukat.

Bujtosi életképek

Fotók: Bozsó Katalin

