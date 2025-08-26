Programcunami: családi nap volt Ugornyán (fotókkal)

Ez a furcsa jelenség nem az évszakok előreszaladását jelzi, hanem a természet kétségbeesett túlélési stratégiáját – a szakemberek „hamis ősznek” nevezik. A fák nem azért veszítik el lombkoronájukat, mert valóban közeledne a hűvös idő, hanem azért, mert a hosszan tartó hőség és a csapadékhiány akkora stresszt okoz számukra, hogy kénytelenek „lezárni a szezont” a túlélés érdekében. A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.

A csúcsidőszakban erősödnek az allergiás a tünetek, sokakat gyötör meg a parlagfű pollenterhelése