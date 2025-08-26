augusztus 26., kedd

Vásárosnamény

2 órája

Programcunami: családi nap volt Ugornyán (fotókkal)

Címkék#habparty#Gergelyiugornya#Tisza-part#tűzijáték#családi nap#Vásárosnamény

Volt, aki homokvárat épített, más a színpad előtt táncolt, estére pedig az ég is fénybe borult. Így telt a gergelyiugornyai családi nap.

Szon.hu

A gergelyiugornyai Tisza-parton minden korosztály tagjai megtalálták a kedvükre váló programot a családi napot

Családi napot tartottak Gergelyiugornyán
Családi napot tartottak Gergelyiugornyán

Családi nap Gergelyiugornyán: igazi programcunami volt szombaton

Többek között volt homokvárépítő verseny, Gombóc buli, habparty, fellépett Naninski és Figaro, az Esni fog zenekar és Gergely Róbert, a napot tűzijáték zárta.

Családi nap Gergelyiugornyán

Fotók: Bodnárné Varga Éva

Fotók: Bodnárné Varga Éva 

