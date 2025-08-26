1 órája
Programcunami: családi nap volt Ugornyán (fotókkal)
Volt, aki homokvárat épített, más a színpad előtt táncolt, estére pedig az ég is fénybe borult. Így telt a gergelyiugornyai családi nap.
A gergelyiugornyai Tisza-parton minden korosztály tagjai megtalálták a kedvükre váló programot a családi napot.
Családi nap Gergelyiugornyán: igazi programcunami volt szombaton
Többek között volt homokvárépítő verseny, Gombóc buli, habparty, fellépett Naninski és Figaro, az Esni fog zenekar és Gergely Róbert, a napot tűzijáték zárta.
Családi nap GergelyiugornyánFotók: Bodnárné Varga Éva
Fotók: Bodnárné Varga Éva
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Megjön a kedve a keddre: nagy nevettetők, zseniális művészek: íme, a VIDOR mai programjai
Ajánljuk még:
Szabolcs-Szatmár-Beregben is tapasztalható a korai sárgulás és a szárazság nyoma
Ez a furcsa jelenség nem az évszakok előreszaladását jelzi, hanem a természet kétségbeesett túlélési stratégiáját – a szakemberek „hamis ősznek” nevezik. A fák nem azért veszítik el lombkoronájukat, mert valóban közeledne a hűvös idő, hanem azért, mert a hosszan tartó hőség és a csapadékhiány akkora stresszt okoz számukra, hogy kénytelenek „lezárni a szezont” a túlélés érdekében. A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.
A csúcsidőszakban erősödnek az allergiás a tünetek, sokakat gyötör meg a parlagfű pollenterhelése
Láthatatlan ellenséggel harcolnak a szabolcsiak, és sajnos vesztésre állnak
Az átmeneti enyhülés után ismét bekeményített a parlagfűszezon. A hétvégi eső és enyhülés után ismét egyre nő a parlagfű pollenkoncentrációja a levegőben. Hétfőn még jellemzően magas volt, keddtől azonban egy több helyen, így Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is nagyon magas terhelésre számíthatunk. A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.
A beruházás összértéke megközelíti az 570 millió forintot
Új bölcsődét avattak ezen a szabolcsi településen! (fotók)
Felépült egy 3 csoportszobás bölcsőde, a beruházásnak köszönhetően 38 új férőhellyel gazdagodott így a szabolcsi település. Ezzel párhuzamosan új munkahelyek jöttek létre, az új bölcsődének hála az édesanyák is hamarabb visszatérhetnek a munka világába. A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.
Veszélyben a Mastercard kártyás ügyfelek
Hatalmas változás az egyik legnagyobb banknál! Letilthatják a kártyádat!
Ne a kasszánál derüljön ki! A változás nem köthető a kártyák lejárati idejéhez. A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.
A kilencvenedik születésnap mindig nagy ünnep
A kilencvenedik születésnap mindig jelentős esemény egy személy és a rokonai életében. A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.