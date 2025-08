Generációk találkozása – így telt a Nyíregyházi Egyházmegye családi napja Leveleken (fotógaléria)

– A település önkormányzata által biztosított helyszínen, a Leveleki Tó-Centrum kempingjén kényelmesen elfértek az egyházmegye parókiájáról érkező, pihenni vágyó családok. A szervezőkhöz mintegy kilencszáz jelentkezés futott be, köztük képviselte magát minden generáció a pici gyermekektől egészen a szépkorú idősekig. Az egyházmegye püspöke, Szocska A. Ábel atya már nem először hívta így össze az egyházmegye nagy „görög családját”, hogy közösen töltsenek egy nyári napot: kötetlen, jó kedvű és tartalmas pihenést biztosítva a család minden tagjának írja beszámolójában a Nyíregyházi Egyházmegye.

Családi nap Leveleken, a görögkatolikus egyházmegye hívta össze a közösséget Fotó: Nyíregyházi Egyházmegye/ P. Tóth Nóra

Családi nap Leveleken

A szervezők, a családpasztorációs bizottság tagjai házastársaikkal, gyermekeikkel együtt segítették a programok sikeres lebonyolítását, ám a munkában részt vettek az egyházmegye további munkatársai is, többek között a karitász és a pasztorális iroda kollégái.

Ábel püspök rövid imádságot vezetett, majd maga is köszöntötte a megjelenteket. Beszédében Krisztus üdvözlő szavait idézte: »Békesség nektek!« Békességre, erre a krisztusi békességre szüksége van a családoknak napjainkban is – mondta a főpásztor, ennek a napnak is célja ezért, hogy „békességet teremtsünk egymás között”.

A remény jegyében életre hívott esemény szellemiségében kapcsolódott Ferenc pápa törekvéséhez, hogy a 2025-ös jubileumi év a remény éve legyen. Revák István atya az elhunyt pápa szentévet megnyitó bullájából olvasott fel.

„Már megszoktuk, hogy mindent és azonnal akarunk, egy olyan világban, amelyben a sietség állandó jellemzővé vált. Nincs már időnk találkozni, s már a családban is nehezen tudunk együtt lenni és nyugodtan beszélgetni. A türelmet elűzte a sietség, ami sokat árt.” (Ferenc pápa – Spes non confundit, ford.: Tőzsér Endre SP) A remény jeleire szüksége van a családoknak, fiataloknak, gyermekeknek és az idősebb generációknak is. Szenvedéllyel szolgáljuk egymást: „A jubileum legyen alkalom arra, hogy az Egyház lendületet adjon nekik: megújult szenvedéllyel vegyük gondjainkba a gyermekeket, a diákokat, a jegyeseket, a fiatal nemzedékeket! Legyünk közel a fiatalokhoz, akik örömet és reményt jelentenek az Egyháznak és a világnak!”

Megérdemlik a remény jeleit az idősek, akik gyakran magányosnak és elhagyatottnak érzik magukat. Feladat a keresztény közösségnek és a polgári társadalomnak, hogy értékelje a kincset, amit jelentenek, élettapasztalatukat, életbölcsességüket, élethez való hozzájárulásukat; a keresztényeknek és a polgári társadalomnak együtt kell munkálkodniuk a nemzedékek közötti szövetségért. Külön gondolok a nagyapákra és nagymamákra, akik a hit és az életbölcsesség továbbadói a fiatalabb nemzedékeknek. Támogassa őket gyermekeik hálája és unokáik szeretete, akik gyökereket, megértést és bátorítást találnak bennük!

– emelte ki Ferenc pápa szavait István atya, utalva arra az örömteli észlelésre, hogy sok idős nagyszülő is ellátogatott a családi napra.

Délelőtt két előadásra is sor került.