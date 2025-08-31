Ne dőljön be! Most a legnagyobb humanitárius szervezet nevével élnek vissza a bűnözők

Újra és újra bebizonyosodik, hogy a csalók senkit és semmit nem tisztelnek, amikor a pénzszerzésről van szó. A legmegd9öbbentőbb, amikor mások segítségére és segítésére létrejött humanitárius szervezet került a célkeresztbe.

Cukorbetegeknek gyártott gyógyszereket hirdetnek a csalók az interneten a Magyar Vöröskereszt neve alatt

Fotó: Illusztráció: voroskereszt.hu

Ne higgyen a csalóknak: a Magyar Vöröskereszt nem kereskedik cukorbetegeknek gyártott gyógyszerekkel

A Magyar Vöröskereszt tudomására jutott, hogy ismeretlen személyek a szervezet nevével és jogszabályokban is védett emblémájával élnek vissza. A csalók cukorbetegek részére hirdetnek terméket, számukra készített gyógyszert az interneten keresztül a Vöröskereszt neve alatt.

A Magyar Vöröskereszt felhívja a figyelmet arra, hogy szervezetük nem foglalkozik gyógyszer-segélyezéssel, nem kereskedik gyógyszerekkel, így kifejezetten cukorbetegek részére gyártott készítményekkel sem.

Mint közleményükben kiemelik: a Vöröskereszt és Vörösfélhold Nemzeti Társaságok emblémájának használatát a nemzetközin túl a hazai jog is szabályozza. Az elmúlt időszakban megnövekedett számban érkeztek jelzések a Magyar Vöröskereszthez a vörös kereszt emblémával való visszaélésekről, megtévesztő hirdetések megjelenéséről. A szervezet mindenkit óvatosságra int a különösen a közösségi médiában terjedő, félrevezető információkkal kapcsolatban.

Gyanút kelthet többek között, ha a posztot nem a Magyar Vöröskereszt vagy valamelyik másik hivatalos szervezet tette közzé, ha a kattintható hivatkozás címe nem értelmezhető vagy nem a hirdetés tárgyával kapcsolatos, ha az embléma nem pontosan egyezik a hivatalos – fehér alapon vörös kereszt – emblémával, vagy ha irreális ígéreteket tartalmaz a szöveg – sorolták a figyelmeztető jeleket.

Magyarország legnagyobb múlttal rendelkező humanitárius szervezete minden esetben a hivatalos felületein teszi közzé a híreit. Fontos, hogy minden esetben hiteles forrásokból tájékozódjanak, a www.voroskereszt.hu oldalról vagy a szervezet közösségimédia-felületeiről. Amennyiben visszaéléssel találkozik, kérjük, jelezze azt a Magyar Vöröskereszt hivatalos elérhetőségein keresztül!