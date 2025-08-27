Sok magyar nem tudja, pedig kellene: súlyosan megbüntetnek, ha így vezeted el az esővizet

– A Nyírségvíz ellátási területén a települési szennyvízelvezető rendszerek úgy lettek kialakítva, hogy azok csak a mindennapos használat során keletkező szennyvizet képesek összegyűjteni és elvezetni, az oda bejutó nagyobb mennyiségű csapadékot már nem. Éppen emiatt kormányrendelet írja elő azt, hogy az ilyen kialakítású szennyvízcsatornákba a csapadékvíz juttatása tilos – mondta portálunk megkeresésére Krajecz András, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. csatornázási műszaki vezetője. Hozzátette: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 91 településén végeznek víziközmű-szolgáltatást, ebből 75 településen gondoskodnak a háztartásokban, közintézményekben, valamint az egyéb ipari létesítményekben keletkező szennyvizek biztonságos elvezetéséről és megtisztításáról.

A Nyírségvíz szakemberei füstgenerátoros, valamint kamerás ellenőrzéssel kutatják az illegális bekötéseket, csapadékvíz nem kerülhet a szennyvízcsatornába

Forrás: Nyírségvíz-archív

A csapadékvíz bekötése a szennyvízcsatornába jogszabályellenes és büntethető

– Ha a lakosság nem tartja be ezt a tilalmat, és esővizet vezet a szennyvízcsatornába, akkor a szennyvízzel keveredő csapadékvíz visszatorlódik a hálózatban és jellemzően a mélyebben fekvő területeken elöntést, elöntéseket okozhat. Ilyen területek lehetnek például

a közterületi szennyvízaknák,

tisztító nyílások vagy

az ingatlanokon belüli padlóösszefolyók,

WC-k,

kézmosók és egyéb szerelvények – sorolta a szakember.

Krajecz András hangsúlyozta:

az esővíz bekötése a szennyvízcsatornába nemcsak helytelen, hanem jogszabályellenes és büntethető!

Ráadásul, a szennyvíz közcsatorna-hálózatba folyamatosan vagy esetenként, illegálisan bevezetett csapadékvíz nem csak az üzemeltetőnek jelent jelentős működési többletköltséget, hanem – a szennyvízzel kevert esővíz visszaduzzadása – a mélyebben fekvő ingatlanok tulajdonosainál is komoly anyagi kárt okozhat.

A csatornázási műszaki vezető figyelmeztetett: mivel a szennyvíz fertőzésveszélyes anyag, ezért a hálózatból kikerülve komoly közegészségügyi problémákat is okozhat. Ezért kérik, ha valakinek az ingatlanáról csapadékvíz kerül a szennyvízcsatorna-hálózatba, akkor a bevezetés megszüntetéséről haladéktalanul intézkedjen.

Tapasztalataink szerint a károsultak egyébként legtöbbször olyan jogkövető, a társadalmi együttélés szabályait betartó embertársaink, akik jogos felháborodással kérik a társaság munkatársaitól, hogy tárják fel és kezdeményezzék a visszaduzzadásokat okozó illegális rákötések megszüntetését

– említette Krajecz András. Fontos tudni, aki a szennyvízcsatorna hálózatba jogellenesen esővizet vezet, és azzal másnak kárt okoz, azt a károsult kérelmére a bíróság a kár megtérítésére is kötelezheti. A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. munkatársai a jövőben még fokozottabban fogják vizsgálni a csatornabekötések szabályosságát.