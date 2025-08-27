4 órája
Sok magyar nem tudja, pedig kellene: súlyosan megbüntetnek, ha így vezeted el az esővizet
Lassan vége van a nyárnak, itt az ősz, s az elmúlt napok már megmutatták, számíthatunk esőre, záporra, zivatarra. Tudta, hogy szabálysértést követ el, ha nem megfelelő a csapadékvíz elevezetése?
– A Nyírségvíz ellátási területén a települési szennyvízelvezető rendszerek úgy lettek kialakítva, hogy azok csak a mindennapos használat során keletkező szennyvizet képesek összegyűjteni és elvezetni, az oda bejutó nagyobb mennyiségű csapadékot már nem. Éppen emiatt kormányrendelet írja elő azt, hogy az ilyen kialakítású szennyvízcsatornákba a csapadékvíz juttatása tilos – mondta portálunk megkeresésére Krajecz András, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. csatornázási műszaki vezetője. Hozzátette: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 91 településén végeznek víziközmű-szolgáltatást, ebből 75 településen gondoskodnak a háztartásokban, közintézményekben, valamint az egyéb ipari létesítményekben keletkező szennyvizek biztonságos elvezetéséről és megtisztításáról.
A csapadékvíz bekötése a szennyvízcsatornába jogszabályellenes és büntethető
– Ha a lakosság nem tartja be ezt a tilalmat, és esővizet vezet a szennyvízcsatornába, akkor a szennyvízzel keveredő csapadékvíz visszatorlódik a hálózatban és jellemzően a mélyebben fekvő területeken elöntést, elöntéseket okozhat. Ilyen területek lehetnek például
- a közterületi szennyvízaknák,
- tisztító nyílások vagy
- az ingatlanokon belüli padlóösszefolyók,
- WC-k,
- kézmosók és egyéb szerelvények – sorolta a szakember.
Krajecz András hangsúlyozta:
az esővíz bekötése a szennyvízcsatornába nemcsak helytelen, hanem jogszabályellenes és büntethető!
Ráadásul, a szennyvíz közcsatorna-hálózatba folyamatosan vagy esetenként, illegálisan bevezetett csapadékvíz nem csak az üzemeltetőnek jelent jelentős működési többletköltséget, hanem – a szennyvízzel kevert esővíz visszaduzzadása – a mélyebben fekvő ingatlanok tulajdonosainál is komoly anyagi kárt okozhat.
A csatornázási műszaki vezető figyelmeztetett: mivel a szennyvíz fertőzésveszélyes anyag, ezért a hálózatból kikerülve komoly közegészségügyi problémákat is okozhat. Ezért kérik, ha valakinek az ingatlanáról csapadékvíz kerül a szennyvízcsatorna-hálózatba, akkor a bevezetés megszüntetéséről haladéktalanul intézkedjen.
Tapasztalataink szerint a károsultak egyébként legtöbbször olyan jogkövető, a társadalmi együttélés szabályait betartó embertársaink, akik jogos felháborodással kérik a társaság munkatársaitól, hogy tárják fel és kezdeményezzék a visszaduzzadásokat okozó illegális rákötések megszüntetését
– említette Krajecz András. Fontos tudni, aki a szennyvízcsatorna hálózatba jogellenesen esővizet vezet, és azzal másnak kárt okoz, azt a károsult kérelmére a bíróság a kár megtérítésére is kötelezheti. A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. munkatársai a jövőben még fokozottabban fogják vizsgálni a csatornabekötések szabályosságát.
Így szankcionálják az illegális bekötést
Több szolgáltató is használ füstgenerátoros, valamint kamerás ellenőrzést, ezekkel kutatják az illegális bekötéseket.
Amennyiben szabálytalanságot találnak, úgy kiszámlázzák a 60 000 forintos kötbért, valamint jegyzőkönyvet készítenek és felszólítják az ingatlan tulajdonosát, használóját a hibás megoldás megszüntetésére.
Amennyiben ez nem történik meg a megadott határidőre, további 15 000 forint (lakossági ügyfelek esetén) vagy 25 000 forint (cégek esetén) felszólítási díj is kiszabható, plusz pótdíjként akár 2 000 forint/köbméter esővíz megfizetésére is kötelezhetnek.
További büntetésre számíthat, ha lebukik
Közműpótdíj: akár 100–200%-os pótdíj több évre visszamenőleg – ez könnyen elérheti a százezres nagyságrendet.
Bírság: önkormányzati vagy környezetvédelmi hatóság is kiszabhat pénzbüntetést, ami súlyosabb esetben félmillió forintig terjedhet.
Jogi eljárás: ha az ingatlantulajdonos nem működik együtt, akár végrehajtási eljárás vagy a szabálytalan bekötés kényszerű megszüntetése is kilátásba kerülhet.