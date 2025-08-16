augusztus 16., szombat

Megpezsdült a belváros

25 perce

Csenger ékessége a Zsigmondi vásár: kitört a vásár-láz! (fotókkal)

Címkék#Csenger#Zsigmondi vásár#Luxemburgi Zsigmond

Tradicionális rendezvény a Szamos-parti város főtéren. A Zsigmondi vásár évről-évre tömegeket vonz Csenger belvárosában.

Szon.hu
Csenger ékessége a Zsigmondi vásár: kitört a vásár-láz! (fotókkal)

Alaposan vissza kell lapoznia a históriás könyvekben, hiszen Luxemburgi Zsigmond király 1388-ban Csengernek havi, országos vásártartási jogot adományozott. Ennek 600 éves évfordulóján, 1988-ban a Csengeri Településvédő Egyesület javasolta a kerek évforduló megünneplését azzal, hogy a szokásos augusztus havi nagyvásár a város főterén – a vásárok ősi helyén – legyen megtartva hagyományteremtő szándékkal. 

Csenger Zsigmondi vásár
Csenger ékessége a Zsigmondi vásár Fotó: Kákos Dávid

Csenger felbolydult

Mára már szinte turisztikai látványossággá alakult. Az idei vásárt pénteken rendezték, ahol már a reggeli órákban gyülekeztek az érdeklődők a városközpontot és a környező utcákat birtokba vevő árusok portékáit vizslatva.

Zisgmondi vásár

Fotók: Kákos Dávid

 


 

