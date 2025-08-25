Országos hír lett abból, ami reggel a Nyírségben történt – hogy lehet idáig süllyedni?

Egy héttel a meteorológiai ősz kezdete előtt csípős hajnallal megidézte kissé az évszakot a mai reggel: a TOP 10-be csak 5 fok alatti minimummal lehetett bekerülni, Zabarban és Lénárddarócon pedig egészen 1,7 fokig „ment le" a hőmérő, ez az érték pedig nagyon közel van a mai napra vonatkozó hidegrekordhoz (1,5 fok; 1980; Nagykanizsa), amely egyébként a legalacsonyabb augusztusi hidegrekord – közölte a HungaroMet a közösségi oldalán.

Csípős hajnalra ébredtünk a Nyírségben, három településünk van a TOP 10-es listán

Forrás: HungaroMet

A jelenlegi hiteles adatsor alapján az 1,7 fok az összes többi augusztusi napon hidegrekordnak számítana – igaz, augusztus 28. esetében nem önállóan, de még akkor is beállításra kerülne az aznapra vonatkozó minimum rekordja (1,7 fok; 2012; Zabar).

Csípős hajnal, Nyírtass gyakran felkerül a hidegrekordok listájára

A TOP 10-es listáról nem hiányoznak a nyírségi települések sem. A leghidegebb, csípős hajnalra Nyírtasson ébredtek, mindössze 3,3 fokot mutatott a hőmérő higanyszála, ez a „ranglista” ötödik helyére juttatta a községet. Buj Nádastanyán 3,6, míg Nyírlugoson 3,7 fokot mértek.

A néphagyomány és az írásos adatok szerint is a honfoglaló Tas vezérről elnevezett Nyírtass gyakran felkerül a hidegrekordok toplistájára, májusban Nyírtasson megdőlt az országos hidegrekord: -4,4 °C-ig süllyedt a hőmérséklet! Május 10-én az írtuk, aggodalomra ad okot, hogy az első öt helyen kizárólag szabolcsi települések vannak.

Februárban pedig ugyancsak Nyírtassról szóltak a hírek, itt dőlt meg a szezonális rekord: -14, 7 fok Celsius-fokot mutatott a hőmérő, ami új szezonrekordnak számított.