Szomorú hír érkezett: súlyosan megsérült Demjén Ferenc, elmaradnak a koncertjei

Szerdán délelőtt jelentették be a közösségi médiában, hogy otthonában felsőcombtörést szenvedett. Demjén Ferenc Facebook-oldalán azt is kiírták, hogy sajnos műtéti beavatkozásra is szüksége volt.

Demjén Ferenc súlyos sérülést szenvedett, elmaradnak a koncertjei

Fotó: MW-archív

Demjén Ferenc balesete

Az énekes menedzsmentje ezt írta:

Felépülése vélhetően több hetet vesz igénybe, így a lekötött koncerteket más időpontban rendezik majd meg! Az ima támogatásokért és a szimpátia üzenetekért hálásak vagyunk!

Egy óra alatt másfél ezren szóltak hozzá az énekes Facebook-oldalán lévő bejegyzésre, mindenki mihamarabbi gyógyulást kíván. Ilyen kommenteket írtak a rajongók:

A jóisten segítse művész úr mielőbbi felépülését!

Hamar gyógyuljon meg, hogy még sok örömöt szerezzen a rajongóinak, az ima segít, ámen!

Teljes felépülést kívánunk Művész Úr! És ugyanitt szeretnénk megköszönni a révfülöpi szuper koncertet! Isten Áldását kérem a teljes felépüléséhez! Várjuk vissza a színpadra!

Az énekesnek ebben a hónapban több koncertje is lett volna Bugyin, Mosonmagyaróváron, Gyálon, valamint Komárno-n. Nyíregyházán tavaly májusban adott nagyszabású koncertet a Continental Arénában. A legnagyobb slágerei közül elhangoztak olyan slágerek, mint a „Szerelem első vérig", a „Várj, míg felkel majd a nap" és a „Jöjj vissza vándor". Valamint rekordnézettséget ért el vármegyénkben is a Demjén-slágereket felvonultató romantikus vígjáték: a Hogyan tudnék élni nélküled lett a rendszerváltás óta eltelt időszak legnézettebb magyar filmje a hazai mozikban.