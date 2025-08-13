2 órája
Szomorú hír érkezett: súlyosan megsérült Demjén Ferenc, elmaradnak a koncertjei
Otthonában érte a durva baleset a híres énekest. Demjén Ferencet műteni is kellett, elmaradnak a koncertjei.
Szerdán délelőtt jelentették be a közösségi médiában, hogy otthonában felsőcombtörést szenvedett. Demjén Ferenc Facebook-oldalán azt is kiírták, hogy sajnos műtéti beavatkozásra is szüksége volt.
Demjén Ferenc balesete
Az énekes menedzsmentje ezt írta:
Felépülése vélhetően több hetet vesz igénybe, így a lekötött koncerteket más időpontban rendezik majd meg! Az ima támogatásokért és a szimpátia üzenetekért hálásak vagyunk!
Egy óra alatt másfél ezren szóltak hozzá az énekes Facebook-oldalán lévő bejegyzésre, mindenki mihamarabbi gyógyulást kíván. Ilyen kommenteket írtak a rajongók:
A jóisten segítse művész úr mielőbbi felépülését!
Hamar gyógyuljon meg, hogy még sok örömöt szerezzen a rajongóinak, az ima segít, ámen!
Teljes felépülést kívánunk Művész Úr! És ugyanitt szeretnénk megköszönni a révfülöpi szuper koncertet! Isten Áldását kérem a teljes felépüléséhez! Várjuk vissza a színpadra!
Az énekesnek ebben a hónapban több koncertje is lett volna Bugyin, Mosonmagyaróváron, Gyálon, valamint Komárno-n. Nyíregyházán tavaly májusban adott nagyszabású koncertet a Continental Arénában. A legnagyobb slágerei közül elhangoztak olyan slágerek, mint a „Szerelem első vérig", a „Várj, míg felkel majd a nap" és a „Jöjj vissza vándor". Valamint rekordnézettséget ért el vármegyénkben is a Demjén-slágereket felvonultató romantikus vígjáték: a Hogyan tudnék élni nélküled lett a rendszerváltás óta eltelt időszak legnézettebb magyar filmje a hazai mozikban.
