Dermesztő volt, ami hajnalban a Nyírségben történt

Nem kell ahhoz jeges eső, hózápor, hogy dermesztő hajnal köszöntsön ránk. Aki nyitva felejtette az ablakokat bizony arra riadhatott, hogy nagyon hideg a hajnal. A legjobban most a nyírtassiak fázhattak.

Dermesztő hajnal volt megint, a TOP 10-et ma Nyírtass vezeti, és még három szabolcsi település került fel a listára

Fotó: hungaromet.hu

– Ezúttal is 5 fok alatti minimumokkal lehetett felkerülni TOP 10-es táblázatunkra, azonban most a Nyírség győzött. A klímanormához képest országos átlagban csaknem 4 fokkal hidegebb volt a hajnal. A mai napra vonatkozó országos hidegrekordot is megközelítettük (2 fok; Borsodnádasd és Romhány, 1980) – közölte a friss adatokat a HungaroMet Zrt. a közösségi oldalán.

Dermesztő hajnal Nyírtasson, az ország leghidegebb települése is csak utánunk kullogott

Sokan fel is kapták a fejüket a listát böngészve, hiszen a híresen hideg települést is maga mögé utasította a község, mely nevét a honfoglaló Tas vezérről kapta. Meg is kérdezték a kommentelők, mi volt ma Zabarban? Nyitva hagyták a kemenceajtót? A magyar meteorológiai szolgáltató válasza nem sokat késett: csupán egy kis felhősödés zavarta meg az éjszakai kisugárzást. Ez áll tehát annak hátterében, hogy letaszítottuk a trón legalacsonyabb fokára a nógrádi települést.

Egy nappal korábban a 3,3 fokkal Nyírtass a hétfői lista 5. helyére érhetett oda, s elég volt 24 óra, hogy az élre álljon.

A kedd hajnali első hely mellé, a szabolcsiak begyűjtötték a 4. helyet, Buj Nádastanyán 4,1 Celsius-fokot, az 5. helyet, Nyíregyháza repülőtéren (észak) ugyancsak 4,1, és a 8. pozíciót is, Vásárosnaményban 4,4 fokot mutattak a hőmérők.

Ami az országnak Zabar, az nekünk Nyírtass, ahol előszeretettel dőlnek meg a hidegrekordok. Erre májusban is volt példa, ahogy februárban is, amikor mínusz 14,7 Celcius-fokkal új szezonrekordot mértek itt.