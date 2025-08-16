augusztus 16., szombat

Dermesztő hír érkezett Újfehértóról!

Dermesztő hír érkezett Újfehértóról!

Télen már a saját jégpályájukon korcsolyázhatnak az újfehértóiak

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A legnagyobb kánikulában osztotta meg a hírt közösségi oldalán dr. Hosszú József, Újfehértó polgármestere, hogy hamarosan jeges attrakció épül a nyírségi kisvárosban.

Önkormányzatunk sikerrel pályázott az Aktív Magyarország Program keretében jégpályaépítésre, így ha minden jól megy, akkor idén télen már igazi jégen és helyben korcsolyázhatnak a sportolni vágyók!

 

