Erre nem számítottunk
36 perce
Dermesztő hír érkezett Újfehértóról!
Télen már a saját jégpályájukon korcsolyázhatnak az újfehértóiak
Fotó: Illusztráció: Shutterstock
A legnagyobb kánikulában osztotta meg a hírt közösségi oldalán dr. Hosszú József, Újfehértó polgármestere, hogy hamarosan jeges attrakció épül a nyírségi kisvárosban.
Önkormányzatunk sikerrel pályázott az Aktív Magyarország Program keretében jégpályaépítésre, így ha minden jól megy, akkor idén télen már igazi jégen és helyben korcsolyázhatnak a sportolni vágyók!
