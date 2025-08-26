22 perce
Rekordnépszerű volt a diákmunka Szabolcsban – több mint 4500 fiatal dolgozott benne (fotókkal)
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 210 településen dolgozhattak a fiatalok. Diákmunka keretében például Vásárosnaményban, a termálfürdőben kereshettek pénzt, és szereztek munkatapasztalatot.
– Mindig is szerettem volna kipróbálni magamat diákmunkában, ezért jelentkeztem rá az idén nyáron. A korcsoportomban csak jót hallottam róla, s mivel szeretek spórolni, gyűjtögetni, ezért a pénzkeresetei lehetőség is vonzott – avatott be motivációjába Simon Boglárka, akivel ma délelőtt a vásárosnaményi Szilva–fürdőben találkoztunk, ahol épp sajtótájékoztatót tartottak a nyári diákmunkáról.
Diákmunka – jó kereseti lehetőség is
Boglárka a Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium tanulója, néhány nap múlva a 11. osztályba ül be, úgy gondolta, elég érett ahhoz, hogy betekintsen a munka világába. – Nem csak a fizetésre, hanem a munkakörnyezetre és a tanulási lehetőségekre is kíváncsi voltam, itt a fürdőben egy nagyon segítőkész csapat tagja lehettem egy hónapon át. S nem voltam egyedüli diák – mutatott a mellette álló csapatra, akik a fürdőkomplexum működését segítették a nyári szezonban. A medencék körüli feladatokat látták el, segítettek a rendrakásba, a beléptetésnél, mint mondták: örömmel ismerték meg a turizmus izgalmas, sokszínű világát.
Megdolgozott érte...
Román István vármegyei főispán a sajtótájékoztatón kiemelte, a diákmunka nemcsak anyagi támogatást jelent a fiataloknak, hanem értékes munkatapasztalatot és felelősségtudatot is fejleszt bennük. Visszaemlékezett arra, amikor ő diák volt és az építőiparban dolgozott, a zsebpénz egy részéből pedig épp Gergelyiugornyán nyaralhatott a barátokkal. A főispán ezzel is érzékeltette, hogy a diákmunka révén megkeresett pénzt magáénak érzi a fiatal, mert ő dolgozott meg érte.
– Tizenhárom évvel ezelőtt indult el a nyári diákmunka-program, s azóta is sokan élnek vele. Vármegyénkben ebben az évben több mint 4500 fiatal vett részt benne, ez mintegy 725 millió forint munkabér kifizetését jelenti. Az önkormányzatoknál és intézményeikben, a mezőgazdaságban és erdőgazdálkodásban, valamint a turizmus és vendéglátás területén kaphattak munkát. Évről évre látjuk, hogy van rá igény mind a tanulók, mind pedig a munkaadók részéről
– fűzte hozzá Román István, aki megemlítette: a kormány több programmal is segíti a fiatalokat. Gondoljunk a 25 év alattiak adókedvezményére, az Ifjúsági Garanciaprogramra vagy a nyelvvizsgaszerzés támogatására.
A naményi Szilva-fürdő csak egy, de fontos helyszíne volt az idei diákmunkának. Mint azt a város polgármestere, Filep Sándor elmondta: 109 fiatal dolgozott a beregi városban támogatott formában. – Nagy volt a túljelentkezés, ezért 6 óra helyett minden diákot 4 órában foglalkoztattak a helyi intézményekben: művelődési központban, idős otthonban, és számos más helyen, s így befértek a jelentkezők. Csak megerősíteni tudom, hogy nagy az érdeklődés, már ilyenkor jelzik nekünk, ha jönni szeretnének jövőre is – tette hozzá hozzá Filep Sándor.
Nyári diákmunka SzabolcsbanFotók: Bozsó Katalin
Segítség neki és a szülőknek is
– Ebben a választókerületben ezer fiatal élt a diákmunka lehetőségével. Igen, ez segítség nekik is, valamint a szüleinek – jegyezte meg dr. Tilki Attila a térség kormánypárti országgyűlési képviselője. Azzal folytatta: – A diákok megtanulnak közösségben működni, dolgozni, s ez egy lényeges eleme a szocializációnak, főként manapság, amikor a digitális terek teljesen elszakítják őket a közösségektől.
– Régóta jól működő rendszerről van szó, amit a vármegyei kormányhivatal koordinál. Egy olyan programról beszélünk, amibe a vállalkozók, az egyházi szervezetek, és az önkormányzatok is bekapcsolódnak, mint fontos munkaerő-piaci szereplők. Ha a fiatalok foglalkoztatási lehetőségéről beszélünk meg kell említeni azt is, hogy hazánkban a fiatalok körében jóval alacsonyabb a munkanélküliség, mint más uniós országban, ahol társadalmi feszültségeket gerjeszt, ha az új generációknak nincs munkájuk. Itthon a kormány célja, hogy minél korábban megismertesse a lehetőségeket, bevezesse őket a munka világába
– hangsúlyozta dr. Tilki Attila.
A Nemzetgazdasági Minisztérium által támogatott kezdeményezés célja, hogy a fiatalok már középiskolás és egyetemista éveik alatt munkatapasztalatot szerezzenek, és saját keresethez jussanak. A lehetőség idén különösen népszerű volt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében:
- több mint 4 500 diák kapcsolódott be a munkába 210 településen,
- részükre a programból több mint 700 millió forint munkabért fizettek ki.
- Ez az eredmény jóval meghaladta az előirányzott létszámot, 144%-os teljesítést jelentett. A diákok többsége – közel 4 000 fő – az önkormányzatoknál és azok intézményeinél dolgozott, míg csaknem 600 fiatal a mezőgazdaságban, turizmusban, vendéglátásban vagy erdőgazdálkodásban szerzett tapasztalatot.
- A program keretében a szakképzettséget nem igénylő munkakörökben havi 218 100 forint, míg szakképzettséget igénylő pozíciókban 261 600 forint volt az elszámolható támogatott bér.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Más témákat is ajánlunk:
Hatalmas változás az egyik legnagyobb banknál! Letilthatják a kártyádat!
Hatalmasat lépett előre Fucsovics a világranglistán, aki ma már pályán a US Openen