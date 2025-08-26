Rekordnépszerű volt a diákmunka Szabolcsban – több mint 4500 fiatal dolgozott benne (fotókkal)

– Mindig is szerettem volna kipróbálni magamat diákmunkában, ezért jelentkeztem rá az idén nyáron. A korcsoportomban csak jót hallottam róla, s mivel szeretek spórolni, gyűjtögetni, ezért a pénzkeresetei lehetőség is vonzott – avatott be motivációjába Simon Boglárka, akivel ma délelőtt a vásárosnaményi Szilva–fürdőben találkoztunk, ahol épp sajtótájékoztatót tartottak a nyári diákmunkáról.

Diákmunka: sok fiatalt érdekelt Vásárosnaményban is, Boglárka is bepillantott a munka világába Fotók: Bozsó Kata

Diákmunka – jó kereseti lehetőség is

Boglárka a Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium tanulója, néhány nap múlva a 11. osztályba ül be, úgy gondolta, elég érett ahhoz, hogy betekintsen a munka világába. – Nem csak a fizetésre, hanem a munkakörnyezetre és a tanulási lehetőségekre is kíváncsi voltam, itt a fürdőben egy nagyon segítőkész csapat tagja lehettem egy hónapon át. S nem voltam egyedüli diák – mutatott a mellette álló csapatra, akik a fürdőkomplexum működését segítették a nyári szezonban. A medencék körüli feladatokat látták el, segítettek a rendrakásba, a beléptetésnél, mint mondták: örömmel ismerték meg a turizmus izgalmas, sokszínű világát.

Román István (balról), dr. Tilki Attila és Filep Sándor tartott tájékoztatót

Megdolgozott érte...

Román István vármegyei főispán a sajtótájékoztatón kiemelte, a diákmunka nemcsak anyagi támogatást jelent a fiataloknak, hanem értékes munkatapasztalatot és felelősségtudatot is fejleszt bennük. Visszaemlékezett arra, amikor ő diák volt és az építőiparban dolgozott, a zsebpénz egy részéből pedig épp Gergelyiugornyán nyaralhatott a barátokkal. A főispán ezzel is érzékeltette, hogy a diákmunka révén megkeresett pénzt magáénak érzi a fiatal, mert ő dolgozott meg érte.

– Tizenhárom évvel ezelőtt indult el a nyári diákmunka-program, s azóta is sokan élnek vele. Vármegyénkben ebben az évben több mint 4500 fiatal vett részt benne, ez mintegy 725 millió forint munkabér kifizetését jelenti. Az önkormányzatoknál és intézményeikben, a mezőgazdaságban és erdőgazdálkodásban, valamint a turizmus és vendéglátás területén kaphattak munkát. Évről évre látjuk, hogy van rá igény mind a tanulók, mind pedig a munkaadók részéről

– fűzte hozzá Román István, aki megemlítette: a kormány több programmal is segíti a fiatalokat. Gondoljunk a 25 év alattiak adókedvezményére, az Ifjúsági Garanciaprogramra vagy a nyelvvizsgaszerzés támogatására.