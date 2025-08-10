48 perce
Átvállalja a kukadíjat a lakosoktól az önkormányzat
Csak azok a jogosultak kapnak fizetési mentességet, akiknek nincs számlatartozásuk. A díjkedvezmény kérelmeket augusztus 22-éig fogadja be a tuzséri hivatal.
Ha jogosult a kedvezményre a kérelmező, ingyen szállítják el a szemetét a III. és IV. negyedévben
Fotó: Illusztráció: Shutterstock
A nagyközség képviselő-testülete idén is segítséget nyújt a településen élőknek egy kötelező közszolgáltatás, a hulladékszállítás díjának átvállalásával. A vonatkozó törvény, illetve önkormányzati rendelet értelmében, ez évben, a III. és IV. negyedévre járó 100 százalékos kedvezményt az alábbi ingatlanhasználók vehetik igénybe:
- egyedül élő özvegy,
- öregségi nyugdíjban, özvegyi nyugdíjban, rehabilitációs ellátásban vagy rokkantsági ellátásban részesülő személy,
- kálongatanyai ingatlanhasználó.
Díjkedvezmény: írásban kell kérelmezni
Nem jogosult viszont a fizetési mentességre az egyedül élő özvegy, ha a lakcímén más személy is rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel. A díjkedvezmény kizárólag annak az ingatlanhasználónak állapítható meg, aki az I. és II. negyedévi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat befizette és ezt igazolja.
Az írásbeli kérelem benyújtására augusztus 22-éig van lehetőség, a formanyomtatványt és az igazolásokat a Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal adó- és pénzügyi előadójához kell eljuttatni.
