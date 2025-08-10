Átvállalja a kukadíjat a lakosoktól az önkormányzat

A nagyközség képviselő-testülete idén is segítséget nyújt a településen élőknek egy kötelező közszolgáltatás, a hulladékszállítás díjának átvállalásával. A vonatkozó törvény, illetve önkormányzati rendelet értelmében, ez évben, a III. és IV. negyedévre járó 100 százalékos kedvezményt az alábbi ingatlanhasználók vehetik igénybe:

egyedül élő özvegy,

öregségi nyugdíjban, özvegyi nyugdíjban, rehabilitációs ellátásban vagy rokkantsági ellátásban részesülő személy,

kálongatanyai ingatlanhasználó.

Díjkedvezmény: írásban kell kérelmezni

Nem jogosult viszont a fizetési mentességre az egyedül élő özvegy, ha a lakcímén más személy is rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel. A díjkedvezmény kizárólag annak az ingatlanhasználónak állapítható meg, aki az I. és II. negyedévi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat befizette és ezt igazolja.