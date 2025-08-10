augusztus 10., vasárnap

Tuzsér

1 órája

Átvállalja a kukadíjat a lakosoktól az önkormányzat

Csak azok a jogosultak kapnak fizetési mentességet, akiknek nincs számlatartozásuk. A díjkedvezmény kérelmeket augusztus 22-éig fogadja be a tuzséri hivatal.

Szon.hu
Ha jogosult a kedvezményre a kérelmező, ingyen szállítják el a szemetét a III. és IV. negyedévben

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A nagyközség képviselő-testülete idén is segítséget nyújt a településen élőknek egy kötelező közszolgáltatás, a hulladékszállítás díjának átvállalásával. A vonatkozó törvény, illetve önkormányzati rendelet értelmében, ez évben, a III. és IV. negyedévre járó 100 százalékos kedvezményt az alábbi ingatlanhasználók vehetik igénybe:

  • egyedül élő özvegy,
  • öregségi nyugdíjban, özvegyi nyugdíjban, rehabilitációs ellátásban vagy rokkantsági ellátásban részesülő személy,
  • kálongatanyai ingatlanhasználó.

Díjkedvezmény: írásban kell kérelmezni 

Nem jogosult viszont a fizetési mentességre az egyedül élő özvegy, ha a lakcímén más személy is rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel. A díjkedvezmény kizárólag annak az ingatlanhasználónak állapítható meg, aki az I. és II. negyedévi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat befizette és ezt igazolja. 

Az írásbeli kérelem benyújtására augusztus 22-éig van lehetőség, a formanyomtatványt és az igazolásokat a Tuzséri Közös Önkormányzati Hivatal adó- és pénzügyi előadójához kell eljuttatni. 

 

 

