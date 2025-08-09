augusztus 9., szombat

Piaci körkép

1 órája

A szabolcsi dinnyetermelő szerint a multik hibája is, hogy ilyen alacsony áron veszik át a dinnyét (fotók, videó!)

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében közel 1100 hektáron termesztenek görögdinnyét, sárgadinnyét megközelítőleg 117 hektáron. A dinnye még mindig népszerű a fogyasztók körében, de nem minden termelő elégedett a mostani helyzettel.

Tarnavölgyi Gergely

Kékessy Mihály Balkány-Perkedpusztán gazdálkodik, többek közt dinnyével is foglalkozik, idestova több mint harminc esztendeje. Mint azt portálunknak elmondta, amik most értek be, azokat már csak gyenge áron tudja eladni, pedig a dinnye minősége első osztályú. A balkányi gazda elmondta azt is, mi lehet ennek az oka.

dinnye, szezon, árak, piac, búza tér
Még tart a dinnyeszezon, Csatlós Tünde 11 éve árul a nyíregyházi Búza téri piacon
Fotó: Bozsó Katalin

Ez is befolyásolja a dinnye árát...

Kékessy Mihálytól megtudtuk, a kereskedők néhány napja még 90 forintért vitték a dinnye kilóját, ez az ár most 60 forintra csökkent.

Akik benne vannak a szakmában, azoknak nem mondok újat. A multik áron alul adják el az üzleteikben a dinnyét, és nyilván ott hamarabb megveszi valaki, még akkor is, ha nem feltétlenül azt akart vásárolni

 – árulta el a balkányi gazdálkodó, aki az idén négy hektáron termesztett dinnyét, a kései ültetést még szeptemberben fogja betakarítani.

A gazda ugyan a mostani átviteli árakkal egyáltalán nem elégedett, de azért abban bizakodik, hogy a dinnyére még lesz kereslet, mivel az elkövetkező napokban meleg lesz, ez pedig felpörgetheti a fogyasztást.

Árusokkal beszélgettünk a piacon

A közelmúltban portálunk a nyíregyházi Búza téri piacon járt, ahol az árusokkal beszélgettünk.

– A legkelendőbb a félbe vagy negyedére vágott görögdinnye, de az egész dinnyét is viszik. A kopogtatás már nem annyira jellemző, többségében rám bízzák, melyiket adjam oda nekik – mondta, majd hozzátette:

Sokan úgy vannak vele, hogy elvisznek egy negyed vagy egy fél dinnyét, és két nap múlva visszajönnek megint vásárolni. Összességében úgy látom, a magyar dinnye népszerűsége töretlen, minőségében jobb, mint a külföldi

említette akkor Csatlós Tünde.

Dinnyevásár

Fotók: Bozsó Katalin

Rárepültek a szabolcsi dinnyésekre is!

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) valamint a kormányhivatalok szakemberei országos ellenőrzéssorozatot indítottak a görögdinnye minőségének, valamint a csomagoláson és az értékesítési helyeken feltüntetett jelölések megfelelőségének vizsgálatára  – tájékoztatta portálunkat korábban a vármegyei kormányhivatal. 

Elmondták, az NKFH államtitkára június 23. és augusztus 8. között kiemelt ellenőrzést rendelt el a zöldség-gyümölcs ellenőrzési terv keretében, különös tekintettel a hamis vagy megtévesztő származási adatok kiszűrésére.

v

