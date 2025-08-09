A szabolcsi dinnyetermelő szerint a multik hibája is, hogy ilyen alacsony áron veszik át a dinnyét (fotók, videó!)

Kékessy Mihály Balkány-Perkedpusztán gazdálkodik, többek közt dinnyével is foglalkozik, idestova több mint harminc esztendeje. Mint azt portálunknak elmondta, amik most értek be, azokat már csak gyenge áron tudja eladni, pedig a dinnye minősége első osztályú. A balkányi gazda elmondta azt is, mi lehet ennek az oka.

Még tart a dinnyeszezon, Csatlós Tünde 11 éve árul a nyíregyházi Búza téri piacon

Fotó: Bozsó Katalin

Ez is befolyásolja a dinnye árát...

Kékessy Mihálytól megtudtuk, a kereskedők néhány napja még 90 forintért vitték a dinnye kilóját, ez az ár most 60 forintra csökkent.

Akik benne vannak a szakmában, azoknak nem mondok újat. A multik áron alul adják el az üzleteikben a dinnyét, és nyilván ott hamarabb megveszi valaki, még akkor is, ha nem feltétlenül azt akart vásárolni

– árulta el a balkányi gazdálkodó, aki az idén négy hektáron termesztett dinnyét, a kései ültetést még szeptemberben fogja betakarítani.