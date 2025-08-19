Mutatjuk, ki lett Tákos díszpolgára az idén

Nemzeti ünnepünkhöz közeledvén, s ez alkalomból elismeréseket, kitüntetéseket adnak át vármegyénkben is. Díszpolgár kitüntető címet kapott a polgármester Tákoson. Az ünnepségen a térség országgyűlési képviselője, dr. Tilki Attila is részt vett.

Díszpolgári címet adtak át Tákoson Fotó: Bodnárné Varga Éva

Tákos díszpolgára

Filep Sándor élete és munkássága szorosan kötődik Tákoshoz. Már fiatal korában példát mutatott kitartásból, elhivatottságból, és közösségi szolgálatból. 1972-től hosszú évtizedeken át volt aktív tagja a Tákos futballcsapatának is, előbb játékosként, majd szervezőként, vezetőként.

Közéleti pályája is példamutató, 1990-1994. valamint 2010 és 2014 között önkormányzati képviselő volt, 2014-től pedig polgármesterként vezeti a községet. A jelenlegi ciklus végén ő lesz Tákos leghosszabb ideig hivatalban lévő polgármestere. Számos fejlesztés valósult meg a közreműködésével.