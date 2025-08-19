32 perce
Mutatjuk, ki lett Tákos díszpolgára az idén
Tákos község önkormányzata Filep Sándornak adományozta az idén a díszpolgári címet.
Nemzeti ünnepünkhöz közeledvén, s ez alkalomból elismeréseket, kitüntetéseket adnak át vármegyénkben is. Díszpolgár kitüntető címet kapott a polgármester Tákoson. Az ünnepségen a térség országgyűlési képviselője, dr. Tilki Attila is részt vett.
Tákos díszpolgára
Filep Sándor élete és munkássága szorosan kötődik Tákoshoz. Már fiatal korában példát mutatott kitartásból, elhivatottságból, és közösségi szolgálatból. 1972-től hosszú évtizedeken át volt aktív tagja a Tákos futballcsapatának is, előbb játékosként, majd szervezőként, vezetőként.
Közéleti pályája is példamutató, 1990-1994. valamint 2010 és 2014 között önkormányzati képviselő volt, 2014-től pedig polgármesterként vezeti a községet. A jelenlegi ciklus végén ő lesz Tákos leghosszabb ideig hivatalban lévő polgármestere. Számos fejlesztés valósult meg a közreműködésével.
Díszpolgaravatás TákosonFotók: Bodnárné Varga Éva
Más cikkeket is ajánlunk:
Jégeső vagy perzselő hőség? Ilyen idő lesz augusztus 20-án Szabolcsban
Nyíregyházi ápolót is jelöltek a Dr. Audrey Evans Szakdolgozói Díjra
Megszűnt Nyíregyháza egyedülálló attrakciója – sokan talán nem is tudnak róla! (videókkal)