Kisváros, nagy élmény – ilyen volt Dombrád felejthetetlen városnapja!

–Isten éltessen Dombrád! Ma egy igazán különleges nap részese lehettem: Dombrád város 25. születésnapját ünnepeltük a városnapi rendezvényen! A program már szombaton délután beindult a városnéző kisvasúttal és az Exatlon pályával, majd kulturális és gyerekműsorokkal szórakoztatták a közönséget. Este több neves fellépő koncertje hozza meg a hangulatot. A napot egy látványos tűzijáték koronázza meg, ami méltó zárása lesz ennek a fantasztikus ünnepnek. Köszönöm, Dombrád, hogy együtt ünnepelhettünk!– írta szombaton közösségi oldalán a térség országgyűlési képviselője, dr. Seszták Miklós.

Dombrád egyszerre modern kisváros és történelmi helyszín – bővelkedik kulturális örökségben, gazdag közösségi élettel bír, természeti adottságai (pl. Tisza-part) révén ideális célpont a kikapcsolódást keresőknek is.

Az esemény képeit itt lapozhatják végig: