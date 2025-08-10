augusztus 10., vasárnap

Városnapi ünnepség

1 órája

Kisváros, nagy élmény – ilyen volt Dombrád felejthetetlen városnapja!

Címkék#dombrád város#városnap#élmény

Dombrád 2025-ben izgalmas programokkal ünnepelte városi rangjának 25. évfordulóját – nézd meg, hogyan telt a szombat a Tisza-parti városban!

Szon.hu

–Isten éltessen Dombrád! Ma egy igazán különleges nap részese lehettem: Dombrád város 25. születésnapját ünnepeltük a városnapi rendezvényen! A program már szombaton délután beindult a városnéző kisvasúttal és az Exatlon pályával, majd kulturális és gyerekműsorokkal szórakoztatták a közönséget. Este több neves fellépő koncertje hozza meg a hangulatot. A napot egy látványos tűzijáték koronázza meg, ami méltó zárása lesz ennek a fantasztikus ünnepnek. Köszönöm, Dombrád, hogy együtt ünnepelhettünk!– írta szombaton közösségi oldalán a térség országgyűlési képviselője, dr. Seszták Miklós. 

Dombrád egyszerre modern kisváros és történelmi helyszín – bővelkedik kulturális örökségben, gazdag közösségi élettel bír, természeti adottságai (pl. Tisza-part) révén ideális célpont a kikapcsolódást keresőknek is.

Az esemény képeit itt lapozhatják végig:

Dombrád városnapi ünnepség

Fotók: Móricz Csaba

