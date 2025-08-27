augusztus 27., szerda

Jobb felkészülni erre

3 órája

Dugó az M3-as autópályán, ne legyenek illúzióink!

Címkék#Budapest#m3#Gödöllő

Óvatosan közlekedjenek az autópályán! Az M3 Gödöllő és Budapest között fokozott figyelmet igényel, dugó vár az autósokra.

Erős a forgalom az M3-as autópályán, Budapest felé. Gödöllő térségében és az M3-as bevezető szakaszán is szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Dugó vár a közlekedőkre, vezessenek óvatosan!

dugó m3 sztráda
Dugó vár az M3-ason Fotó: MW

Dugó Gödöllő és Budapest környékén

Az M0-s autóút déli szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M1-es és az M7-es autópálya csomópontja között hídjavítást végeznek. A 3-as km-nél három sávot lezártak, a forgalmat sávelhúzással a kollektor ágra terelik, illetve a személygépjárművel közlekedők a szemközti oldal belső sávját is használhatják. Napközben állandósultak a torlódások, ezért az M1-en Tatabánya felől érkezők hosszabb menetidővel számoljanak!
Az Útinform tájékoztatása szerint dugó vár a közlekedőkre az M3-as autópályán, Gödöllő térségében és a budapesti bevezető szakaszon.

Érdemes folyamatosan tájékozódni, portálunk is gyakran beszámol a sztrádán történtekről.

 

 

 

 

 

