3 órája
Dugó az M3-as autópályán, ne legyenek illúzióink!
Óvatosan közlekedjenek az autópályán! Az M3 Gödöllő és Budapest között fokozott figyelmet igényel, dugó vár az autósokra.
Erős a forgalom az M3-as autópályán, Budapest felé. Gödöllő térségében és az M3-as bevezető szakaszán is szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Dugó vár a közlekedőkre, vezessenek óvatosan!
Dugó Gödöllő és Budapest környékén
Az M0-s autóút déli szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M1-es és az M7-es autópálya csomópontja között hídjavítást végeznek. A 3-as km-nél három sávot lezártak, a forgalmat sávelhúzással a kollektor ágra terelik, illetve a személygépjárművel közlekedők a szemközti oldal belső sávját is használhatják. Napközben állandósultak a torlódások, ezért az M1-en Tatabánya felől érkezők hosszabb menetidővel számoljanak!
Az Útinform tájékoztatása szerint dugó vár a közlekedőkre az M3-as autópályán, Gödöllő térségében és a budapesti bevezető szakaszon.
Érdemes folyamatosan tájékozódni, portálunk is gyakran beszámol a sztrádán történtekről.
Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M3-as autópálya szabolcsi szakaszán – a belső sávot lezárták
Halálos baleset az M3-ason: gyermekeihez sietett volna a mentőtiszt