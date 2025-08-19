augusztus 19., kedd

Színház

1 órája

Népszerű musical: A dzsungel könyvét próbálja a társulat

A darabot szeptember 27-én mutatják be a színházban.

Szon.hu

Ma tartották A dzsungel könyve című előadásunk olvasópróbáját a Móricz  Zsigmond Színházban. Nézzék meg képgalériánkat!

Dzsungel könyve olvasópróba

Fotók: Sipeki Péter

A Rudyard Kipling méltán híres történetéből készült musical, Békés Pál adaptációjában, Dés László zenéjével és Geszti Péter dalszövegeivel még közelebb került hozzánk, és immár harminc éve kicsit magyarrá is lett. A kis Maugli apját megöli Sir Kán a veszedelmes tigris; a kisfiú a farkasok közé menekül, akik Balu, a bölcs medve, és Bagira, az anyalelkű fekete párduc segítségével befogadják és felnevelik. Kipling története nem csupán egy kedves mese. A felszínen túl valójában igen mélyre nyúló, több társadalmi kérdést és önismeretet feszegető alkotás. Az író egyszerre beszél befogadásról és kirekesztettségről, élet és halál körforgásáról, szerelemről és hovatartozásról. Varázslatos köntösbe bújtatva vezeti vissza a felnőtteket a gyermeki tisztasághoz, a gyermekeket pedig játszva nevelgeti a felnőtté válásra.
Rendező: Rák Zoltán

Bemutató: 2025. szeptember 27. (szombat) 19.00

