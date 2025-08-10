Égi jelek, földi titkok - egy éjszaka a múzeumban

19.30-kor kezdődik egy kurátori tárlatvezetés, ezt egy csillagászati előadás követi, de lesz még csillagles a Jármi portán, kívánságok az égig érő fa tövében, és további rendhagyó programokkal várja az érdeklődőket a Sóstói Múzeumfalu augusztus 14-én este 19 órától - tájékoztatta portálunkat a skanzen vezetősége.