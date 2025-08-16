augusztus 16., szombat

Koncert

1 órája

Egy felejthetetlen este a harangodi csűrben

Munkatársunktól
Egy felejthetetlen este a harangodi csűrben

Lányi György népzenész a Magonc együttessel és az Óbudai Waldorf Iskola növendékeivel a harangodi csűrben

Fotó: nagykallo.hu / Facebook

Nagykálló-Harangodon csendült fel kedd este a Magonc együttes és az Óbudai Waldorf Iskola növendékeinek koncertje – adta hírül a nagykállói önkormányzat a város közösségi oldalán. Az esemény nem a rögtönzött örömzenélésről, hanem a közönségnek nyújtott, különleges zenei élményről szólt. Furulyák, gitárok, koboz és hegedű hangja fonódott össze a fiatalok énekével, miközben Lányi György népzenész irányításával a közönség egy felejthetetlen est részese lehetett.

 

