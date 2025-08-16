Koncert
Egy felejthetetlen este a harangodi csűrben
Lányi György népzenész a Magonc együttessel és az Óbudai Waldorf Iskola növendékeivel a harangodi csűrben
Fotó: nagykallo.hu / Facebook
Nagykálló-Harangodon csendült fel kedd este a Magonc együttes és az Óbudai Waldorf Iskola növendékeinek koncertje – adta hírül a nagykállói önkormányzat a város közösségi oldalán. Az esemény nem a rögtönzött örömzenélésről, hanem a közönségnek nyújtott, különleges zenei élményről szólt. Furulyák, gitárok, koboz és hegedű hangja fonódott össze a fiatalok énekével, miközben Lányi György népzenész irányításával a közönség egy felejthetetlen est részese lehetett.
