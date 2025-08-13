augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Kisvárda

Együtt szerzett örömet neki a két nő Kisvárdán!

Női összjáték Kisvárdán: csoda történt a parkolóban!

Nagy Zoltán
Együtt szerzett örömet neki a két nő Kisvárdán!

Hatalmas bosszúság érte azt a hölgyet, aki nemrég elvesztette pénztárcáját Kisvárdán. Már-már beletörődött a veszteségbe, amikor különös fordulatot vett a történet. Egy gondozónő és egy rendőrnő közös akciójának köszönhetően – gyorsan és ügyesen – visszakerült hozzá a tárca.

A történetet maga az érintett osztotta meg a Kisvárdán Hallottam Facebook-csoportban:

„Hálásan köszönöm annak a becsületes megtalálónak (úgy hallottam, gondozónő), aki az autóm mellé kiesett pénztárcámat felvette, és azonnal beadta a rendőrségre! Pillanatok alatt fel tudták venni velem a kapcsolatot – hála és köszönet a rendőr hölgy leleményességének is. Szeretném megköszönni a megtalálónak személyesen is, ezért kérem, jelentkezzen privát üzenetben!”

Az eset tanulsága? Női megérzés + együttműködés = kisvárdai happy end!

 

