Felfoghatatlan! Gyereket gázoltak el a zebrán Szabolcsban, majd segítségnyújtás nélkül továbbhajtottak
A zebrához érve nem lassított a sofőr, pedig többen is át akartak kelni. Egy fiatal is át akart menni, de az autós elsodorta, az elgázolt gyerek meg is sérült.
Sok baleset történik gyalogátkelőhelyen
Nagyon gyakran fordul elő, hogy kijelölt gyalogátkelőn történik baleset – a Tiszakanyáron elgázolt gyereknek a térde sérült meg. Az ügyészség vádat emelt a sofőrrel szemben.
Az elgázolt gyereket cserben hagyták
Az ügyészség vádat emelt egy sofőrrel és utasával szemben: az elgázolt gyereket cserbenhagyták. A vádirat szerint a férfi április 7-én reggel személygépkocsival szállította élettársát Tiszakanyáron az orvoshoz, amikor egy kijelölt gyalogos-átkelőhelyhez értek. Észlelte, hogy az út szélén több gyalogos is várakozik, ennek ellenére nem állt meg, hanem folyamatos tempóban haladt tovább. Egy gyermek elindult a zebrán, akit a sofőr elsodort, s könnyű térdsérülést okozott. A baleset után a férfi megállt, majd élettársa a jármű ajtaját kinyitva visszanézett a gyermekre, és közölte a sofőrrel, hogy a sértett nem esett el, ezért a férfi tovább indult. Egyikőjük sem győződött meg arról, hogy a gyermek megsérült-e, nem nyújtottak neki segítséget, és nem is értesítették a rendőrséget, vagy a mentőket - tájékoztatta portálunkat dr. Borsodi-Buss Emese, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.
A Nyíregyházi Járási Ügyészség mindkettőjüket segítségnyújtás elmulasztásával vádolja, a sofőrrel szemben végleges hatályú járművezetéstől eltiltás, míg az utassal szemben közérdekű munka büntetés az indítvány.
Balesetek a zebrán
Nyíregyházán néhány napja egy biciklis kisfiút gázoltak el az Inczédy sor–Bocskai utcai csomópontban. A 13 éves gyermek a gyalogátkelőn ment át, amikor egy arra közlekedő személygépkocsi nem tudott időben megállni és elütötte. A fiú felborult, megsérült, a kiérkező mentők a helyszíni ellátás után kórházba szállították – tájékoztatta portálunkat Bordás Béla baleseti tudósító, városgondnok. A helyszíni információk alapján a tinédzser könnyű sérülést szenvedett, az értesülést később az Országos Mentőszolgálat is megerősítette.
Reagált az Országos Mentőszolgálat! Elgázoltak egy gyereket a zebrán Nyíregyháza belvárosában (fotókkal+podcast)Hétfő délután egy autós elütött egy biciklis gyereket a zebrán Nyíregyházán. A kisfiút a baleset következtében kórházba kellett szállítani.
A múlt héten egy nap alatt történt két biciklisgázolás egy időben, és még egy karambol is Nyíregyházán. A belvárosban és az Örökösföldön is autó ütközött kerékpárossal. A balesetekben van egy közös pont: a biciklisek úgy keltek át a zebrán, hogy nem szálltak le a járművükről.
