Cserbenhagyó gázoló

1 órája

Felfoghatatlan! Gyereket gázoltak el a zebrán Szabolcsban, majd segítségnyújtás nélkül továbbhajtottak

A zebrához érve nem lassított a sofőr, pedig többen is át akartak kelni. Egy fiatal is át akart menni, de az autós elsodorta, az elgázolt gyerek meg is sérült.

Felfoghatatlan! Gyereket gázoltak el a zebrán Szabolcsban, majd segítségnyújtás nélkül továbbhajtottak

Sok baleset történik gyalogátkelőhelyen

Fotó: MW-archív

Nagyon gyakran fordul elő, hogy kijelölt gyalogátkelőn történik baleset – a Tiszakanyáron elgázolt gyereknek a térde sérült meg. Az ügyészség vádat emelt a sofőrrel szemben. 

elgázolt gyerek
A zebrán elgázolt gyerek meg is sérült
Fotó: Nyíregyházi Járási Ügyészség

Az elgázolt gyereket cserben hagyták

Az ügyészség vádat emelt egy sofőrrel és utasával szemben: az elgázolt gyereket cserbenhagyták. A vádirat szerint a férfi április 7-én reggel személygépkocsival szállította élettársát Tiszakanyáron az orvoshoz, amikor egy kijelölt gyalogos-átkelőhelyhez értek. Észlelte, hogy az út szélén több gyalogos is várakozik, ennek ellenére nem állt meg, hanem folyamatos tempóban haladt tovább. Egy gyermek elindult a zebrán, akit a sofőr elsodort, s könnyű térdsérülést okozott. A baleset után a férfi megállt, majd élettársa a jármű ajtaját kinyitva visszanézett a gyermekre, és közölte a sofőrrel, hogy a sértett nem esett el, ezért a férfi tovább indult. Egyikőjük sem győződött meg arról, hogy a gyermek megsérült-e, nem nyújtottak neki segítséget, és nem is értesítették a rendőrséget, vagy a mentőket - tájékoztatta portálunkat dr. Borsodi-Buss Emese, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.  

A Nyíregyházi Járási Ügyészség mindkettőjüket segítségnyújtás elmulasztásával vádolja, a sofőrrel szemben végleges hatályú járművezetéstől eltiltás, míg az utassal szemben közérdekű munka büntetés az indítvány.

Balesetek a zebrán

Nyíregyházán néhány napja egy biciklis kisfiút gázoltak el az Inczédy sor–Bocskai utcai csomópontban. A 13 éves gyermek a gyalogátkelőn ment át, amikor egy arra közlekedő személygépkocsi nem tudott időben megállni és elütötte. A fiú felborult, megsérült, a kiérkező mentők a helyszíni ellátás után kórházba szállították – tájékoztatta portálunkat Bordás Béla baleseti tudósító, városgondnok. A helyszíni információk alapján a tinédzser könnyű sérülést szenvedett, az értesülést később az Országos Mentőszolgálat is megerősítette.

A múlt héten egy nap alatt történt két biciklisgázolás egy időben, és még egy karambol is Nyíregyházán. A belvárosban és az Örökösföldön is autó ütközött kerékpárossal. A balesetekben van egy közös pont: a biciklisek úgy keltek át a zebrán, hogy nem szálltak le a járművükről.

 

 

