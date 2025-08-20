Elhunyt a népszerű nyíregyházi tanárnő, sokan gyászolják

A NYSZC Sipkay Barna Technikum egykori testnevelő tanára, Somogyi Istvánné súlyos betegség következtében elhunyt.

Elhunyt Somogyi Istvánné

Forrás: NYSZC Sipkay Barna Technikum közösségi oldala



Az oktatási intézmény a közösséi oldalán emlékezik az egykori tanárnőre. Amint írják, Valika 1973-ban a Bessenyei György Tanárképző Főiskola (jelenleg Nyíregyházi Egyetem) elvégzése után az akkori Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola (jelenleg Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum) tanára lett.

Gyászol az intézmény

Egész életében elkötelezett híve volt a testmozgásnak, így elszántan vetette bele magát a testnevelő tanári teendőkbe. A tanítás mellett folyamatosan képezte magát: előbb atlétika edzői oklevelet, majd gyógytestnevelési tevékenységgel összefüggő tréningoklevelet szerzett. 40 esztendeig volt az intézmény megbecsült tanára, megbízható munkaközösségvezető, jó kolléga. 12 éve ment nyugdíjba.

Végső búcsúztatásra 2025. augusztus 28-án 15 órától az Északi Temető Korányi úti ravatalozójánál kerül sor. Kegyeletünket a család kérésére egy szál virággal róják le!