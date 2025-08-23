Elhunyt a nyíregyházi színház örökös tagja

Szomorú hírt kaptunk: elhunyt Hetey László, a Móricz Zsigmond Színház örökös tagja. Nyíregyházán született 1942. február 12-én, 1965-ben végezte el a bábszínészképző tanfolyamot. Húsz éven át az Állami Bábszínház tagja, 1983-tól pedig a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház színésze volt. A 2021-ben elhunyt Szabó Tünde színművésznő volt a társa, vele és Bodnár Istvánnal közösen írta A deszka szálkái című könyvet. A színpad mellett a televíziók képernyőjén is láthatta a közönség, szerepelt a 2006-ban bemutatott Mátyás, a sosemvolt királyfi és a Kisváros című sorozatokban. A nyíregyházi teátrum örökös tagjának választotta. Hetey László 83 esztendős volt.

Fotó: Radnóti Színház