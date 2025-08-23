augusztus 23., szombat

Bence névnap

20°
+20
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

38 perce

Elhunyt a nyíregyházi színház örökös tagja

Címkék#Móricz Zsigmond Színház#gyász#elhunyt

A nyíregyházi színész, bábszínész 83 esztendős volt. Hetey László a Móricz Zsigmond Színház örökös tagja volt.

Munkatársunktól

Szomorú hírt kaptunk: elhunyt Hetey László, a Móricz Zsigmond Színház örökös tagja. Nyíregyházán született 1942. február 12-én, 1965-ben végezte el a bábszínészképző tanfolyamot. Húsz éven át az Állami Bábszínház tagja, 1983-tól pedig a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház színésze volt. A 2021-ben elhunyt Szabó Tünde színművésznő volt a társa, vele és Bodnár Istvánnal közösen írta A deszka szálkái című könyvet. A színpad mellett a televíziók képernyőjén is láthatta a közönség, szerepelt a 2006-ban bemutatott Mátyás, a sosemvolt királyfi és a Kisváros című sorozatokban. A nyíregyházi teátrum örökös tagjának választotta. Hetey László 83 esztendős volt. 

Elhunyt Hetey László, a nyíregyházi színház örökös tagja.
Hetey László, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház örökös tagja 83 éves volt
Fotó: Radnóti Színház

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu