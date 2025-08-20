Elhunyt a település egykori polgármestere – mindenki Marika nénije

– Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Heller Mihályné, mindenki Marika nénije, elhunyt. Marika néni a 90-es évek elejétől oszlopos tagja volt Nyírpilis közösségének, 2014-től alpolgármesterként, majd 2018-tól polgármesterként dolgozott fáradhatatlanul a község fejlődéséért. Élete 30 évét a falu fejlesztésének és az emberek szolgálatának szentelte.

Elhunyt Heller Mihályné

– Távozása mindenkit mélyen megrendített a faluban, valamint a környező települések – Bátorliget, Terem, Nyírcsászári – közös önkormányzatában is. Marikanéni mindig mindenkinek segített, barát, támasz volt, aki szeretetével, türelmével és példamutatásával gazdagította a közösséget. A temetésről a család később ad tájékoztatást – jutott el a gyászhír szerkesztőségünkhöz.

