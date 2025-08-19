Elhunyt a Nyíregyházi Egyetem közkedvelt oktatója

„Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a Nyíregyházi Egyetem kiváló -nyugdíjasként is tevékenykedő- oktatója, dr. Rozgonyi Tibor rövid, de súlyos betegségben elhunyt” - közölte a közösségi oldalán a Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézete.

Elhunyt dr. Rozgonyi Tibor Fotó: Váczy Norbert

Elhunyt dr. Rozgonyi Tibor - egy csodálatos ember távozott el...

„Pótolhatatlan veszteség érte a Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézetét, hiszen kitűnő szakember és egy csodálatos ember távozott el. Őszinte részvétünk gyászoló feleségének és a családnak! Emlékét örökre megőrizzük! Szakmai munkásságáról, emberi nagyságáról egy későbbi posztban adunk majd hírt” – olvasható a Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézetének posztjában.