Gyász

1 órája

Elhunyt a Nyíregyházi Egyetem közkedvelt oktatója

Súlyos betegségben halt meg az oktató. A Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézetét pótolhatatlan veszteség érte. Elhunyt a közkedvelt pedagógus.

Szon.hu
Elhunyt a Nyíregyházi Egyetem közkedvelt oktatója

„Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a Nyíregyházi Egyetem kiváló -nyugdíjasként is tevékenykedő- oktatója, dr. Rozgonyi Tibor rövid, de súlyos betegségben elhunyt” - közölte a közösségi oldalán a Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézete.

elhunyt Rozgonyi Tibor
Elhunyt dr. Rozgonyi Tibor Fotó: Váczy Norbert

Elhunyt dr. Rozgonyi Tibor - egy csodálatos ember távozott el...

„Pótolhatatlan veszteség érte a Nyíregyházi Egyetem  Matematika és Informatika Intézetét, hiszen kitűnő szakember és egy csodálatos ember távozott el. Őszinte részvétünk gyászoló feleségének és a családnak! Emlékét örökre megőrizzük! Szakmai munkásságáról, emberi nagyságáról egy későbbi posztban adunk majd hírt” – olvasható a Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézetének posztjában.

A Nyíregyházi Egyetem felvételi ponthatárai

Fotók: felvi.hu

 

Az elmúlt évtized legeredményesebb felvételi időszakán van túl a Nyíregyházi Egyetem. A 2025-ös általános felvételi eljárás során 21 százalékkal ugrott meg az első helyes jelentkezők száma, ami évtizedes rekord az intézményben. A Nyíregyházi Egyetemen az első évfolyamra felvételt nyert hallgatók beiratkozása augusztus 25-étől kezdődik. A 2025/26-ös tanév rendjéről a https://tfo.nye.hu/ oldalon olvashatók részletes információk.

 

