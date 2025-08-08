1 órája
Elképesztő, mit műveltek ezzel a nővel a Toldi utcán – és képek is készültek róla!
A „Nyíregyen Hallottam” Facebook-csoportban osztotta meg egy hölgy a történetét, fotókat is mellékelve a bejegyzéshez.
Toldi utca
Forrás: illusztráció / Google Maps
„Kedves ismeretlen személy! Ma reggel nekimentél az autómnak a Toldi utca 65. szám alatt, a zöldségesnél. Kérlek, jelentkezz, és rendezzük el normális úton! A rendszámodat felírták, és szóltak nekem. A te autódon is látszanak a sérülések – egy kék színű Toyota Yaris tulajdonosa vagy - írta.
Vedd fel velem a kapcsolatot, előre is köszönöm!
A rendszámod: NZ* ***
Ne legyen belőle rendőrségi ügy!”
Sokan korábban megkérdőjelezték, van-e értelme az ilyen posztoknak – hiszen ha az elkövető elhajtott, nem valószínű, hogy önként jelentkezik. Azonban úgy tűnik, más a helyzet, ha a rendszám is ismert.
Egy kommentelő például ezt írta:
„Sok sikert kívánok Neked! Az én elkövetőm is jelentkezett, amikor itt megosztottam a rendszámát. Sokkal gyorsabb volt így, mint kivárni a rendőrségi ügy végét.”
