Elképesztő, mit műveltek ezzel a nővel a Toldi utcán – és képek is készültek róla!

„Kedves ismeretlen személy! Ma reggel nekimentél az autómnak a Toldi utca 65. szám alatt, a zöldségesnél. Kérlek, jelentkezz, és rendezzük el normális úton! A rendszámodat felírták, és szóltak nekem. A te autódon is látszanak a sérülések – egy kék színű Toyota Yaris tulajdonosa vagy - írta.

Forrás: Nyíregyen Hallottam

Vedd fel velem a kapcsolatot, előre is köszönöm!

A rendszámod: NZ* ***

Ne legyen belőle rendőrségi ügy!”

Sokan korábban megkérdőjelezték, van-e értelme az ilyen posztoknak – hiszen ha az elkövető elhajtott, nem valószínű, hogy önként jelentkezik. Azonban úgy tűnik, más a helyzet, ha a rendszám is ismert.

Egy kommentelő például ezt írta: