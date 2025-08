Elrajtolt a PanyolaFeszt – nézze meg az első nap képeit!

Pénteken elstartolt a PanyolaFeszt – az idei már a 19. Az eseménysorozaton minden esztendőben olyan kulturális csemegét kínálnak, ahol mindenki jól érzi magát. Közben a kezdetekben megjelent babakocsis gyerekek fiatal felnőttekké váltak, ma már ők mennek szórakozni: nagykorúak lettek a fesztivállal egy időben. Az idén még inkább erősítik az összefogás lehetőségeit azon a vidéken és a határon túli kulturális életben.

A PanyolaFeszten mindenki otthon érzi magát

Fotó: Bodnárné Varga Éva

A PanyolaFeszt színes programjai

Az idei fesztivál különlegessége, hogy felvidékről Perbenyik település érkezik Panyolára, hogy gasztronómiai különlegességeit és térségük kultúráját bemutassák a vendégeknek. A 19. PanyolaFeszt igazi programkavalkádot kínál. Fergeteges koncertet ígér a Bohemian Betyars, a fesztiválra újra összeállt a Folk Error, de itt lesz Boggie és a RitMusa zenekar is. Szombat délelőtt a Tisza-parton a fürdőzőknek a Szélműves együttes zenél. A kicsikre idén is számtalan gyermekprogram vár bábszínházzal, Bori-dalok koncerttel, vándorjátszótérrel, mesemondóval, kézművesekkel, autós mozival. Magyar és felvidéki néptáncegyüttesek csodálatos előadásokat visznek majd el, a péntek és szombat estét pedig táncházak zárják. Az aktív kikapcsolódásra vágyók végigkerékpározhatják a Beregi Kört, de idén a Fuss a palajig! futóversenyen is indulhatnak. A panyolai fesztivál pénteki napjának összefoglalóját Bodnárné Varga Éva képein nézhetik meg.