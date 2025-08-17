Eltűnt egy futó verseny közben Borsodban – nagy erőkkel keresik!

Az eltűnt férfi Spitzmüller Zsolt, becenevén Zsoli, aki augusztus 16-án, szombaton vett részt a versenyen. A beszámolók szerint utoljára a táv utolsó három kilométerén látták. Azóta sem került elő.

A keresés folyamatos: rendőrök, katasztrófavédelmi egységek, kutyás mentőcsapatok és önkéntesek is részt vesznek a kutatásban. A rendőrség már hivatalosan is közzétette Zsoli eltűnését.

A részleteket Zsoli menyasszonyának húga osztotta meg a közösségi médiában, amelyről szintén beszámolt a boon.hu.