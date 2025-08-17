Figyelem!
1 órája
Eltűnt egy futó verseny közben Borsodban – nagy erőkkel keresik!
Egy futó tűnt el a Cserépi Trapp terepfutó versenyen, Cserépfalu közelében – számolt be róla a boon.hu.
Eltűnt futó nyomait keresi mindenki!
Forrás: Facebook
Az eltűnt férfi Spitzmüller Zsolt, becenevén Zsoli, aki augusztus 16-án, szombaton vett részt a versenyen. A beszámolók szerint utoljára a táv utolsó három kilométerén látták. Azóta sem került elő.
A keresés folyamatos: rendőrök, katasztrófavédelmi egységek, kutyás mentőcsapatok és önkéntesek is részt vesznek a kutatásban. A rendőrség már hivatalosan is közzétette Zsoli eltűnését.
A részleteket Zsoli menyasszonyának húga osztotta meg a közösségi médiában, amelyről szintén beszámolt a boon.hu.
Ezt ne hagyja ki!Időjárás
3 órája
Apokaliptikus időjárás: tomboló szél, jégverés, majd újabb hőségsokk!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre