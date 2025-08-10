augusztus 10., vasárnap

Összefogás a bajban

28 perce

Hihetetlen, hogyan került elő a nyíregyházi kórházból eltűnt idős férfi! Ezt mi se gondoltuk volna!

Címkék#Nyíregyháza#polgárőr szövetség#egyesület

A nyíregyházi kórházból indult útnak az idős, demens Kósa Sándor, akit órákig nem találtak. Az eltűnt férfi keresésére összefogtak a polgárőrök is.

Szon.hu
Hihetetlen, hogyan került elő a nyíregyházi kórházból eltűnt idős férfi! Ezt mi se gondoltuk volna!

Sikeresen előkerült az eltűnt férfi szerdán

Fotó: Szabolcs vármegyei polgárőr szövetség

Ahogy arról beszámoltunk, a napokban Kósa Sándort a Szivárvány Idősek Otthonából vitték a Jósa András Oktatókórház sürgősségi osztályára. A vizsgálatot már nem várta meg, a demens eltűnt férfi keresésére sokan indultak el. 

eltűnt férfi
Sokan indultak az eltűnt férfi keresésére
Fotó: Szabolcs vármegyei polgárőr szövetség

A  Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőr Szövetség kért minden polgárőrt és segíteni tudó állampolgárt, hogy aki tud, kapcsolódjon be a keresésbe, hiszen az eltűnt idős férfi a Sóstói Polgárőr Egyesület elnökének az édesapja, volt! Aki csak tudott az idős bácsi keresésére indult, ami végül sikerrel végződött. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőr Szövetség szerdán délután értesült arról, hogy a Jósa András Oktatókórház sürgősségi osztályáról eltűnt a 86 éves, demenciával küzdő férfi. Az idős úr a Szivárvány Idősek Otthonából került kórházi ellátásra hasi fájdalmakkal, azonban a vizsgálatot nem várta meg, önállóan elhagyta az intézményt.

Eltűnt férfi nyomában

A helyzet különösen aggasztó volt, ezért a polgárőr közösség azonnal mozgósította magát. A Szövetség kérésére több nyíregyházi és környékbeli polgárőr egyesület azonnal reagált: a jósavárosi, kertvárosi, nyíregyháza déli-alközpont, városközponti, mandai, sóstói, tiszarádi, balkányi és az orosi polgárőr egyesületek közel 30 fővel csatlakoztak a kereséshez. A hír 16:00-kor jutott el a Szövetséghez, és 20 percen belül már terepen voltak az első keresőcsoportok.

eltűnt férfi
Horváth Bence, szolgálaton kívüli büntetés-végrehajtási dolgozó találta meg az eltűnt férfit
Fotó: Polgárőr Szövetség

Az eltűnt nyíregyházi férfit végül 18:40-kor Horváth Bence, egy szolgálaton kívüli büntetés-végrehajtási dolgozó találta meg Nyíregyháza Örökösföld városrészében, a Törzs utca környékén.

 Bence éppen autóval közlekedett, amikor a polgárőrség felhívását olvasva felismerte a botjával sétáló idős férfit. Azonnal kapcsolatba lépett az idősotthonnal, majd kérésükre "haza" szállította Kósa Sándort, aki kissé kimerülten, de épségben előkerült. Ez az eset ismét példája annak, hogy a polgárőrség és az állampolgári összefogás ereje milyen sokat számít egy-egy eltűnés alkalmával.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Polgárőr Szövetség köszönetét fejezi ki minden résztvevő polgárőrnek, a keresésben részt vevő egyesületeknek, valamint Horváth Bencének emberi helytállásáért és gyors reagálásáért.

 

