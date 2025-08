Hollandiába indult dolgozni, de nyomtalanul eltűnt egy szabolcsi férfi

Szinte napra pontosan egy hónapja eltűnt egy 49 szabolcsi férfi. Ádám Bertalan Hollandiába indult dolgozni, azóta nem elérhető, életjelet nem ad magáról, tartózkodási helye ismeretlen – jelent meg a police.hu oldalon is a felhívás.

Hollandiába indult, de Ádám Bertalan tartózkodási helye ismeretlen, eltűnt személyként körözi a rendőrség

Hol vagy Berci? - kérdezik a posztot megosztók. Ádám Bertalan 1976-ban született Nyíregyházán, 166-170 centi magas, rövid, tüskés hajú, kék szemű férfi, akiről az az utolsó információ, hogy dolgozni indul Hollandiába. Sajnos azóta semmi használható információt nem tudnak arról, hogy hol lehet, mi történt vele.

A Kisvárdai Rendőrkapitányság is elrendelte Ádám Bertalan körözését, a férfi július 7-én tűnt el. A rendőrség kéri, hogy aki a jelenlegi tartózkodási helyével, vagy eltűnésének körülményeivel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a rendőrséget: a 107-es vagy 112-es központi segélyhívó telefonszámok a nap 24 órájában fogadják a bejelentők hívásait, vagy az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán is lehet bejelentést tenni.

Eltűnt Németországban, hónapok óta keresik a nyíregyházi buszsofőrt

Továbbra is szerepel a rendőrség körözési listáján az eltűnt személyek között egy nyíregyházi férfi. A 43 éves nyíregyházi buszsofőr április 13-án, Fürstenfeldbruck környékén, Németországban tűnt el rejtélyes körülmények között. A rendőrség hivatalos körözést adott ki, az eltűnt férfi megtalálására a közösségi médiában pedig külön csoportot is létrehoztak.

A Németországban eltűnt Nyikos Róbertet hónapok óta keresik

Nyikos Róbert 180 cm magas, 75 kg, sportos testalkatú, április 13-án fekete kabátot és nadrágot viselt, valamint egy sötét hátizsák volt nála. Az eltűnt férfi éppen felmondását intézte, hogy hazatérhessen Magyarországra, de a családja azóta is hiába várja. A police.hu oldalon olvasható, hogy a Nyíregyházi Rendőrkapitányság április 14-e óta körözi eltűnés miatt a férfit. A családja, az ismerősei a közösségi oldalakon is megpróbáltak információhoz jutni, egy külön csoportot is létrehoztak Róbert minél hamarabbi megtalálására. Róbert április 13-án elment biciklizni, azonban a kerékpárja otthon van, de őt azóta se látta senki, és nem ad életjelet magáról! Robi egy nagyon jó ember, sokan szeretik és tisztelik – olvasható a Nyikos Róbert keresése Németországban! Facebook-csoportban.