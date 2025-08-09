1 órája
Színpadra születtél? Most megmutathatod! – Újraindul a Debreceni Egyetem világszínvonalú énekes képzése
Tehetséges vagy, de hiányzik a színpadi rutin? Most eljött a te időd: a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara újraindítja nagysikerű gyakorló énekes színpadi előadóművészet képzését!
A Debreceni Egyetem újra meghirdeti a gyakorló énekes színpadi előadóművészet képzést. A két féléves részismereti képzésre jelentkezők magas szintű szakmai felkészültséget és gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek a színpadi énekes előadóművészet területén.
Augusztus 26-áig lehet jelentkezni!
– A posztgraduális modulra énektechnikai és zeneelméleti előképzettséggel, valamint bármilyen, legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkező előadóművészek jelentkezhetnek, akik fejleszteni szeretnék színpadi tudásukat az opera és az operett műfaja területén. - A felvételt tenor, bariton, basszus, szoprán hangfekvéssel rendelkező jelentkezők számára hirdetjük meg, a tervezett előadások szerepkövetelményeinek megfelelően. Mindkét szemeszterben egy-egy, zenekar által kísért előadás szerepeiben, közönség előtt szerezhetnek gyakorlatot a hallgatók. A vizsgaelőadásokat színházi körülményeknek megfelelően tartjuk, a produkcióról kiváló minőségű hang- és videófelvétel is készül. A képzés elvégzéséről mikrotanúsítványt kapnak a hallgatók – tájékoztatott Vranyecz Artúr, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar mesteroktatója, színművész, rendező, a képzés szakmai felelőse.A vizsgaelőadásokat Novák Eszter Jászai Mari-díjas rendező, a nagyváradi Szigligeti Színház művészeti vezetője és Halasi Dániel rendező - 2024. január 1-től a debreceni Csokonai Nemzeti Színház művészeti vezetője - állítják színpadra– írja szerkesztőségünkhöz eljuttatott beszámolójában az egyetem.
A képzés során a hallgatók nem csak énekesi, hanem színészi képességeiket, mozgáskészségüket is fejleszthetik, valamint komplex ismereteket szerezhetnek a színpadi jelenlét, a szerepformálás, az önismeret, illetve a kommunikáció területén. Mindezek mellett beszédtechnikát és stresszkezelést is tanulnak.
– A képzés olyan énekeseknek nyújt színpadra lépési lehetőséget, továbbképzést, repertoárbővítést, akik a zenés színpadi pályán szólistaként is szeretnének bemutatkozni. Az első félévben Lehár Ferenc A víg özvegy című operettjének keresztmetszetét viszik színpadra a Debreceni Egyetem Főépületének Aulájában magyar nyelven, zenekari kísérettel
– áll a közleményben.
– A második félévben Donizetti Szerelmi bájital című vígoperájának keresztmetszetét mutatjuk be magyar nyelven, szintén zenekari kísérettel. Az oktatói csoport kiemelt figyelmet fordít a leendő hallgatók képességeinek és adottságának megfelelő énekesi feladat biztosítására, mindkét félévben - tette hozzá Vranyecz Artúr.z intenzív képzés két-három hetente, előre meghatározott hétvégéken tömbösítve zajlik a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán, a szemesztert záró bemutatókat egyhetes főpróbaidőszak előzi meg. A képzés művészeti vezetője Mohos Nagy Éva professor emeritus, Liszt-díjas operaénekes, zenei vezetője Bolyky Zoltán, a DE-ZK Szimfonikus Zenekar karmestere, a produkciós vezető Vranyecz Artúr, a DE-ZK mesteroktatója. A beszédtechnikát Varga Éva Jászai Mari- és Déryné-díjas színésznő, a táncismereteket Poroszlay Éva táncművész, balettmester, koreográfus oktatja, a karriermenedzsment tárgyfelelőse Bátori Éva operaénekes, érdemes- és kiváló művész lesz, Gönczi Tímea Kinga pszichológus, a DE-ZK mesteroktatója pedig a stresszkezelés, önismeret témakörben készíti fel a hallgatókat – írja a részletes híranyag.
A képzésre augusztus 26-a, kedd éjfélig lehet jelentkezni, a felvételit pedig szeptember 2-án 11 órától tartják a DE Zeneművészeti Kar Liszt termében. A modul önköltségi díjának fedezésére ösztöndíjpályázatot is hirdet mentorprogramjában a Debreceni Egyetem, de emellett egyéb intézményi támogatást is kaphatnak azok, akik hiánytalanul teljesítik a képzés tárgyait. További információk az alábbi linken elérhetők.