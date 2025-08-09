Színpadra születtél? Most megmutathatod! – Újraindul a Debreceni Egyetem világszínvonalú énekes képzése

A Debreceni Egyetem újra meghirdeti a gyakorló énekes színpadi előadóművészet képzést. A két féléves részismereti képzésre jelentkezők magas szintű szakmai felkészültséget és gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek a színpadi énekes előadóművészet területén.

Énekes képzés indul Fotó: DE/ sajtóiroda

Augusztus 26-áig lehet jelentkezni!

– A posztgraduális modulra énektechnikai és zeneelméleti előképzettséggel, valamint bármilyen, legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkező előadóművészek jelentkezhetnek, akik fejleszteni szeretnék színpadi tudásukat az opera és az operett műfaja területén. - A felvételt tenor, bariton, basszus, szoprán hangfekvéssel rendelkező jelentkezők számára hirdetjük meg, a tervezett előadások szerepkövetelményeinek megfelelően. Mindkét szemeszterben egy-egy, zenekar által kísért előadás szerepeiben, közönség előtt szerezhetnek gyakorlatot a hallgatók. A vizsgaelőadásokat színházi körülményeknek megfelelően tartjuk, a produkcióról kiváló minőségű hang- és videófelvétel is készül. A képzés elvégzéséről mikrotanúsítványt kapnak a hallgatók – tájékoztatott Vranyecz Artúr, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar mesteroktatója, színművész, rendező, a képzés szakmai felelőse.A vizsgaelőadásokat Novák Eszter Jászai Mari-díjas rendező, a nagyváradi Szigligeti Színház művészeti vezetője és Halasi Dániel rendező - 2024. január 1-től a debreceni Csokonai Nemzeti Színház művészeti vezetője - állítják színpadra– írja szerkesztőségünkhöz eljuttatott beszámolójában az egyetem.

A képzés során a hallgatók nem csak énekesi, hanem színészi képességeiket, mozgáskészségüket is fejleszthetik, valamint komplex ismereteket szerezhetnek a színpadi jelenlét, a szerepformálás, az önismeret, illetve a kommunikáció területén. Mindezek mellett beszédtechnikát és stresszkezelést is tanulnak.

– A képzés olyan énekeseknek nyújt színpadra lépési lehetőséget, továbbképzést, repertoárbővítést, akik a zenés színpadi pályán szólistaként is szeretnének bemutatkozni. Az első félévben Lehár Ferenc A víg özvegy című operettjének keresztmetszetét viszik színpadra a Debreceni Egyetem Főépületének Aulájában magyar nyelven, zenekari kísérettel

– áll a közleményben.